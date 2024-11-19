我是廣告 請繼續往下閱讀

自從前總統川普（Donald Trump）在美國總統大選中獲勝以來，比特幣不斷挑戰歷史新高，全球最大比特幣企業持有者，美國軟體公司「微策略（MicroStrategy）」近日再斥資46億美元加碼買進5萬1780枚比特幣，微策略如今已持有33萬1200枚比特幣，穩居全球最大持有比特幣企業機構的地位，微策略聯合創始人塞勒（Michael J. Saylor）更表示，比特幣現在就是「世界上公認，最有趣和引人注目的投資標的」。綜合外媒報導，微策略在11月11日到11月17日期間，以8萬8627美元的平均單價買入5萬1780枚比特幣，此為微策略自2020年開始購入加密貨幣以來，最大規模的加碼行動。且微策略還宣布，將繼續透過發行17.5億美元可轉換債券來募資，用來增持更多比特幣。根據微策略自行公布的收益指標（BTC Yield KPI）顯示，微策略今年迄今的比特幣投資收益率高達41.8％，微策略也藉著持有最多比特幣的特殊定位，公司股價在18日報384.79美元，創下歷史新高。塞勒今日於邁阿密參加數位貨幣論壇時表示，比特幣正在成為主導級的數位貨幣，直呼比特幣現在就是世界上公認，最有趣和引人注目的投資標的，已經取代黃金。塞勒提到川普重返白宮後預計將採取一系列有利於比特幣發展的措施，塞勒還呼籲美國政府實施比特幣戰略儲備法案，推動政府出手持有比特幣。