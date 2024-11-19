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美國前總統川普（Donald Trump）將二度入主白宮，「川普2.0」時代來臨，外交政策強調「美國優先」，市場擔憂由AI領軍的科技產業和半導體股發展恐受衝擊，科技股表現恐面臨壓力。專家表示，雖然近幾年AI蓬勃發展，產生過度追高的疑慮，但仍正面看待AI成長前景，投資佈局應鎖定創新能力、產品週期是否能帶動成長等2大關鍵。針對川普當選美國總統，對於科技、半導體業所帶來的不確定性，聯博集團科技創新主題策略投資長Lei Qiu表示，半導體監管其實在川普第一任總統時期就已經發生，且共和與民主兩黨對半導體產業的目標其實相當一致，都是支持美國半導體產業發展。因此就算川普上任，政策也不至於有大幅度變化。不過，短期內投資人尚在消化新政府上台後的可能政策變化，市場還會有不小波動；長期而言，AI還是科技股領頭羊，值得投資人布局。Lei Qiu指出，每當一有重大技術變革發生時，就會有新的科技巨頭產生，進而引發巨大的投資機會，但市場往往在創新技術一開始推出，就低估其未來的成長潛力。以AI為例，市場擔憂AI供需失衡、成長速率下滑，今年陸續出現獲利了結賣壓，但這只是市場對於AI的預期從「革命」轉為「進化」，目前基礎建設尚未完全升級，使AI產業出現供不應求的情況，而非需求面走弱，從資本支出趨勢來看，AI仍有成長空間。在AI主導之下，過去贏家的表現，在未來將會出現分歧點，且差異將愈來愈大。Lei Qiu說明，目前尚處於第一階段起步的極早期階段，不該低估AI未來的發展潛力。建議投資人及早布局科技創新主題，不只關注與AI直接相關的資料中心或伺服器，而是擴大聚焦在雲端與大數據、自動化與物聯網、AI基礎建設與數位媒體與支付等具長期成長與獲利潛力的次領域。以AI基礎建設為例，由於伺服器的高耗能需求，AI需要龐大的電力支援，美國的電力需求在未來20年將成長約38%，是過去20年的約4倍。但目前既有的設施只能支應個位數成長，因此需要更多的基礎建設投資。另外，像是將AI部署到終端設備上，不需要仰賴雲端的邊緣AI，明年可望看到更多產品，只是價格點落在何處才能推動消費者採用，還需進一步觀察。Lei Qiu表示，過去幾年因為AI蓬勃發展，帶動科技股整體評價往上走，投資人難免會有「是否追高」的疑慮。但若是與2000年科技泡沫化時期相比，現在的科技業有穩健的商業模式，以及較佳的獲利前景。因此，她仍舊對成長前景正面看待，建議投資人把焦點放在科技股是否具創新能力，以及產品週期是否能帶動成長。Lei Qiu提醒，科技產業表現內部差別甚大，目前整體產業仍是由超大型股主導，若只關注整體產業，等於押注大型股，恐怕忽略了超大型股的成長性其實也開始出現了分歧。