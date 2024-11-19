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勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容被控職場霸凌，導致一名員工在辦公室輕生。勞動部今（19）日下午代發勞動部長何佩珊的5點聲明，其中第4點引發輿論炸鍋，她認為，吳姓同仁離開的「主因」是「單獨從事資訊工作量過於龐大及壓力太大，又缺乏足夠資源協助」。民眾黨團主任陳智菡就轟何佩珊「何部長，妳真的知道妳在說甚麼嗎？誰幫部長寫的爛稿子？」勞動部今（19）日下午代何佩珊的5點聲明，其中第4點指出，「分署同仁的離開，主要是因為單獨從事資訊工作量過於龐大及壓力太大，又缺乏足夠資源協助，勞動部將追頒授予勞動獎章，並為他向考試院爭取認定為因公傷亡之公務人員撫卹補償。同時，責令北分署所有資訊標案均暫時停止，重新評估研議其合理性，並同步檢討相關資訊人力配置。」對此，陳智菡表示，北分署長涉霸凌下場出爐！勞動部長證實她「情緒控管不當」：同仁輕生另有原因，何佩珊 指出，調查結果顯示，主管謝宜容情緒控管確實不當，讓同仁有職場霸凌的感受，但這並不是造成同仁選擇結束生命的直接理由，何佩珊說:「該同仁選擇離開的主因是超時、工作量、壓力太大，產生挫折與孤獨感，勞動部將授予勞動獎章，並列為因公死亡，依公務人員撫卹法辦理」。所以何部長認為這位員工離世的理由是「超時與過勞」，所以要「追封這名同仁授予勞動獎章」。陳智菡怒轟，「何部長，妳真的知道妳在說甚麼嗎？誰幫部長寫的爛稿子?」