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▲目前「鬆餅火腿豬肉堡」僅在台中文心店販售，原本只是賣場人員的創意發想，沒想到吸引消費者排隊搶買。（圖／翻攝自「家樂福Carrefour商品網友真心話」）

▲產品現場製作，有現煎鬆餅皮、豬肉片與火腿等烹調程序。（圖／家樂福提供）

麥當勞「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」（厚鬆餅堡系列）開賣後引發民眾搶購，短短6天就全台完售，讓不少民眾來不及嚐鮮。而家樂福也跟上鬆餅堡熱潮，即起開賣「鬆餅火腿豬肉堡」，每份售價65元，比麥當勞定價更便宜外，同樣也是煎台現煎現做，不過目前僅有「家樂福文心店」開賣，官方表示會視販售狀況，增加販售據點。家樂福台中文心店即起跟風開賣「鬆餅火腿豬肉堡」，每日下午4點開始供應，限量15個，每份售價65元，比麥當勞更便宜的定價，每天一開賣即完售。家樂福官方表示，目前「鬆餅火腿豬肉堡」僅在台中文心店販售，原本只是賣場人員的創意發想，沒想到吸引消費者排隊搶買，產品現場製作，有現煎鬆餅皮、豬肉片與火腿等烹調程序，因此每日限量供應15份。不過由於消費者反應熱烈，目前正在評估人力和場地，有機會將「鬆餅火腿豬肉堡」規劃為正規商品，推廣至其他量販據點販售，若有進一步消息，將會盡快對外公佈。而「鬆餅火腿豬肉堡」也在臉書社團引發討論「鬆餅居然是現煎的」、「很會！在風口上還便宜4元」、「家樂福真會做生意」、「為什麼好吃的東西都在中南部出現？」