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民進黨立委林月琴今（19）日在程序委員會中提案撤回她的《公益揭弊者保護法》草案，卻被民眾黨立委林國成提案反對，雙方爆發口角。林月琴痛批，無論各黨都有可能有撤案需求，「程序委員會要變太上皇阻擋？」她也透露，她與林國成溝通時，林國成說是立委黃國昌不給撤案。立法院中午召開程序委員會，林月琴提案撤回「揭弊者保護法」草案，卻被林國成提案反對，引起林不滿，直批「藍白又秀下限」。林月琴說明，她擔任立委初期，提出《公益揭弊者保護法》草案，當時立法都希望能為台灣更好，但在提案後有些民間團體夥伴也有提醒到文字部分可以再細究，避免誤會或造成勞資雙方緊張，因此，經思索後希望先撤案，後續與團體討論後修改。林月琴感嘆，民眾黨竟然阻止她撤案，還用藍白人數壓力硬是表決反對撤案，林國成還大聲喊著：「這是我們權力」。這讓林相當不滿，並說明三點，第一，立委撤案權益來自於《立法院職權行使法》所保障，這也是希望每位認真立委追求立法過程更完善。林月琴提到，去年《公職人員選舉罷免法》第62條才剛三讀通過，民眾黨還提案大搞烏龍，但當時民進黨並未阻擋；她直呼，無論各黨都有可能有撤案需求，「今天假使藍白委員扛不住社會壓力及民意反彈，有撤案撤案需求，難道追求修法完善精神，程序委員會要變太上皇阻擋？」此外，林月琴透露，她與林國成溝通時，林國成說是黃國昌不給撤案，她回應，她在審查前就撤案了，林國成則說，回去會與黃國昌溝通。