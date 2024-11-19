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勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因遭到職場霸凌，在辦公室輕生，根據《中時新聞網》報導，有記者接獲指控，內部職員若沒有24小時待命，就會遭分署長謝宜容咆嘯、摔公文和人身攻擊，新北市議員李宇翔也接獲150則陳情，矛頭都指向謝宜容，懷疑她是導致小公務員輕生的罪魁禍首。根據《中時新聞網》報導表示，謝宜容表面上營造重視員工福祉、體恤同仁的假象，實際上則是對辦公室職員苛刻至極，被多名員工出面指控謝經常對下屬言語霸凌，稍有不順她的意，就會大聲咆嘯、摔公文、人身攻擊或對職員的學歷進行貶低。《中時新聞網》報導指出，「抓著小事就發飆」是謝宜容的拿手好戲，有職員表示，謝宜容曾因職員將電子公文年份寫錯，就將包括副主管、技正等10多人等，有閱覽過該文件的職員，叫進辦公室罰站，該名職員想起當時場景，不禁悲嘆，「覺得我們很可笑又很可悲」。《中時新聞網》報導接續指出，「面商」是指同仁有要事須與上級長官「當面商量」，代表著勞動部上下一心、重視同仁聲音的精神，然而謝宜容上任後，稍不順心就以「面商」等名義，把職員叫進辦公室罵到狗血淋頭，成為她的霸凌手段。《中時新聞網》報導表示，職員指控，謝宜容接任分署長後大擺官架子，曾有科室主管與謝約面商時間，但前一場面商提前結束，此主管因未及時進到分署長室等候，遭謝宜容公然謾罵，嚇得其他職員面商時都必須放下手邊任務，提前在外等候，深怕遭到一樣的對待。勞動部部長何佩珊表示，即日起令謝宜容離開原機關、降調非主管職，並且將把勞動力發展署長、分署長、副分署長及資訊室主任送請公務人員考績會懲處。