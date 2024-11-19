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▲蔡阿嘎（中）跟著團體「七月半」到台北大巨蛋當12強賽開唱嘉賓。（圖／蔡阿嘎臉書）

▲二伯（右3）昨日帶著小孩到球場幫蔡阿嘎（左3）加油。（圖／蔡阿嘎臉書）

▲中華隊全員今日從桃園機場出發，飛往日本東京參加世界12強賽的複賽。（圖／記者朱永強攝）

世界12強賽中華隊順利晉級，今（19）日已經出發前往東京，要開打4強超級循環賽。許多熱血粉絲為了力挺中華隊也買了機票要到日本看球，因此目前飛東京的機票都已調漲，球場周邊的住宿更是不便宜，就算有錢也不一定訂的到。不過百萬YouTuber蔡阿嘎早有準備，他上週就和老婆二伯訂好了機票、住宿；二伯也曝光兩人的熱血對話，表示蔡阿嘎早就喊話：「我相信中華隊」，因此他們才提前做好準備，要飛去東京看球。昨日蔡阿嘎跟著團體「七月半」受邀登上台北大巨蛋，當中華隊與古巴對戰前的球賽開唱嘉賓，他興奮對天王周杰倫喊話：「承讓了杰倫，比你快一步唱進大巨蛋」，粉絲也在台下熱血歡呼。蔡阿嘎的太太二伯事後也在IG發文，開心的說：「多麼幸運今天有這個機會可以在夢想的大巨蛋看著先森（先生）為了棒球演出，很開心可以這樣看著你圓夢了。就一起，幫中華隊加油！」二伯更表示，她和蔡阿嘎要前往東京看12強複賽，她透露上週晉級名單還沒出爐前，蔡阿嘎就已經約她，「走～我們去東京幫中華隊加油」，二伯當時還疑惑地說：「蛤？還沒確定耶」，蔡阿嘎則笑說：「我相信中華隊！」於是兩人早早就訂好機票、門票，就連住宿都已經找好，這才能輕鬆前往看球賽，不用到處搶位。二伯也在貼文中透露，她和蔡阿嘎談戀愛時，因為兩人都熱愛棒球，所以有很多共同話題可以聊，「好幾次的約會時間都一起在球場度過了，大學第一志願就填了體院，因為夢想可以到職棒工作」，因此這次可以近距離接近棒球也讓她格外激動。粉絲看了也替她開心，紛紛留言，「多拍一點花絮給我們看看」、「就一起～東京巨蛋見」、「就一起前進東京」、「看了好感動」。目前中華隊賽程已出爐，4強超級循環賽中，中華隊將在21日首戰交手A組冠軍委內瑞拉、22日則交手美國、23日則是在晚場比賽對決地主日本。此外，主辦國日本則擁有全主場優勢，由於中華隊在B組預賽取得第2名，在4強中排名也低於美國，因此每場比賽都為先攻球隊，總教練曾豪駒則直言，「條件對大家都一樣，只要作息調整好就不會有太大問題，球員得要相信自己。」期待這次中華隊能刷新歷史成績。