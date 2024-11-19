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▲謝盈萱在劇中抓姦老公薛仕凌。（圖／記者吳翊緁攝）

▲▼薛仕凌（左）、謝盈萱（右）合體！夫妻貌合神離讓現場笑聲不斷。（圖／記者吳翊緁攝）

▲謝盈萱（右）拱薛仕凌拿「小三」林廷憶的人形立牌。（圖／記者吳翊緁攝）

謝盈萱、薛仕凌在《影后》中飾演夫妻，到最後被林廷憶飾演的史艾瑪介入，三人今（19）日合體大聊拍攝祕辛，其中一段劇情是謝盈萱問薛仕凌，「你和史艾瑪是什麼關係？」謝盈萱表示那段爭執戲一直有東西過不去，認為角色之間有話沒說清楚，提出上訴卻被導演嚴藝文駁回，「藝文可能不需要她（薛亞之，謝盈萱角色名）講那麼明白，把話做在戲裡就夠了。」謝盈萱在劇中抓包老公薛仕凌外遇，當時她流鼻血塞著衛生紙，聲音像唐老鴨，可憐又好笑的抓姦模式讓觀眾看了鼻酸，謝盈萱分享，薛亞之一直有句話沒有跟李子齊（薛仕凌 飾）講過，「就是不管我是女演員還是製作人、經紀人，只要回到這個空間，我站在你面前就是個女人，但這件事好像被忽略了，但藝文可能不需要她（薛亞之，謝盈萱角色名）講那麼明白，把話做在戲裡就夠了，收在一個有趣的方式，但她是無奈的，如果把情緒洩掉好像就沒意義了。」至於流鼻血的哏，謝盈萱笑說，當初看劇本也想說，如果最後要流鼻血，是不是前面就要開始醞釀，不然突然流也很奇怪，「但如果從一開始就流鼻血，大家可能會猜我要得絕症，就算了，她可能就是太累了，空氣太乾了。」逗樂眾人。劇中謝盈萱得影后，隔天報導卻都是在說楊謹華是最大遺珠，兩人為此起爭執，這段劇情和2022年金鐘獎不謀而合，問起當年拿影后有這樣的心情嗎？謝盈萱笑說，「當年還好，因為我只擔心有沒有被罵而已。」至於薛亞之這名字一直被影射是蕭亞軒本名「蕭亞之」，謝盈萱則說完全沒想到這個。而最後薛仕凌在剪接室爆哭，這也造成謝盈萱決定和他離婚，薛仕凌說這個流淚有很多原因，或許是懊悔自己犯錯，或是片子終於剪完，而且拍得很好，他也替「李子齊」說話，「人在脆弱時都需要人拍拍你，如果薛亞之察覺，她拍拍他的話，就是另一種結局，或是那5個其中一個下來，對他都會是很大的安慰。」私下薛仕凌有穩定交往11年的對象，目前還沒有想結婚，如果結婚生子會不會發文分享喜訊？薛仕凌弱弱地說一句，「我很喜悅就好了啊！」惹眾人大笑，他也解釋因為自己的行事作風向來低調，被問的話不會說謊，但也不會主動提。