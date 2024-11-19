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▲壯世代教科文協會特別邀請壯世代學院林志成副院長、考研統計名師游志明老師與台灣威立方公司顧新貽執行長，分享壯世代如何在超高齡社會中撞出一個積極壯闊的人生。（圖／民眾黨提供）

▲壯世代懂資樂園內規畫有「壯世代懂資講堂」，四天展期天天推出不同主題日，讓壯世代嘗試學習AI新數位生活技能，幫助壯世代克服對新技術的恐懼與提升自信心。（圖／民眾黨提供）

2024資訊月×臺灣教育科技展於11月17日圓滿落幕，展期四天共有三十五萬人次參觀，超越去年成果，首創全臺唯一以「壯世代數位學習」為核心的主題展區【壯世代懂資樂園】，以當前最值得關注的科技趨勢「AI」為主題，吸引大批壯世代到場享受與體驗數位學習的樂趣。特別今年培訓23位壯世代導覽員來負責整個展區的導覽工作，真實展現數位包容力與壯世代社會參與，讓整個資訊月會場展現跨世代的活力！由台北市電腦商業同業公會(TCA)、數位發展部數位產業署與壯世代教科文協會合辦2024資訊月【壯世代懂資樂園】，以「全齡學習、享受生活」為核心，以期滿足壯世代在學習、社交、生活數位科技需求，包含食醫住行育樂，多元數位內容展示，提供壯世代認識及學習各種AI在生活上應用的資訊，期待縮小壯世代在數位科技使用上的障礙，促進他們更公平地參與數位時代的生活與工作。為增加壯世代的觀展體驗，今年「壯世代教科文協會」與TCA合作招募23位壯世代導覽員，這些導覽員年齡介於55~76歲之間，其中不乏有高科技產業與大學老師等退休人士，也有社區文化走讀專業導覽解說員與熟齡網紅，他們充滿活力，有人每天製作個人導覽短影音與朋友分享，展現壯世代數位技術能力，活出精彩的第三人生，也為參與資訊展的壯世代朋友們作出最好的示範。壯世代懂資樂園內規畫有「壯世代懂資講堂」，四天展期天天推出不同主題日，讓壯世代嘗試學習AI新數位生活技能，幫助壯世代克服對新技術的恐懼與提升自信心。壯世代教科文協會特別邀請壯世代學院林志成副院長、考研統計名師游志明老師與台灣威立方公司顧新貽執行長，分享壯世代如何在超高齡社會中撞出一個積極壯闊的人生，在強調形塑個人品牌的時代如何打造壯世代網站，並帶領與會者了解壯世代就是AI的天選世代。11/16(六)壯世代教科文協會與TCA合作辦理「壯世代邁向AI新生活」主題論壇，由吳春城立法委員主持，邀請數發部黃彥男部長，和沛科技翟本喬總經理、台灣新東向全球聯盟協會陳孝昌執行長及台灣人工智能產業協會林立傑理事長，從政策制定者到具影響力且知名的產業界專家彼此交流見解，共同探討壯世代數位平權、數位安全、與面對AI生活化的憧憬及瓶頸。黃彥男部長特別分享教導壯世代如何防範網路詐騙、保護個人資料，避免成為數位犯罪的目標等數位安全意識教育。壯世代教科文協會理事長吳春城立法委員呼籲各界重視壯世代數位資源落差的現象，應推廣數位技能作為終身學習的重要部分，幫助壯世代能適應快速資訊化的社會，擁有重返職場的能力。這些面向的實現需要政府、非營利組織、企業以及社會各界共同努力，打造更平等與包容的數位環境。「壯世代（Strong Generation）」泛指台灣嬰兒潮世代的三、四、五年級生，力圖取代「老人」、「銀髮族」等負面字眼，翻轉各界對高齡的負面認知。「壯世代教科文協會」即是以此概念為根基，透過媒體、學術、各式團體的結合，以及與政府、企業等單位的合作，重建高齡論述、翻轉社會，打造世代和諧的嶄新未來。