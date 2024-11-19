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韓國媒體又批WBSC在第三屆世界棒球12強賽主辦運營上出問題，《體育朝鮮》在報導中指出，18日的澳洲的比賽中，韓國選手在天母球場三壘側準備時，遭到多明尼加隊球員干擾，後者大聲放音樂，並擠占空間。韓國棒球委員會批評主辦方在賽事運營上不成熟，未妥善安排多明尼加隊等候區域。雖然韓國該場比賽5：2勝澳洲，但因提前確定無緣下一輪，未能改變淘汰命運。韓國棒球委員會的相關人士在接受《體育朝鮮》的採訪時回憶，當時多明尼加隊選手在韓國隊使用的通道內大聲播放音樂，干擾韓國選手的熱身準備，甚至直接進入韓國隊的牛棚區域。韓國選手被迫避開他們才能繼續準備。此舉引發他們對於比賽運營管理的批評，認為主辦單位未妥善處理場地安排，導致不必要的混亂和干擾。文章中批評道，球場內明明有足夠的等待空間，卻未合理安排，這是因為WBSC官方管理不佳所致。韓國隊該場比賽雖然以5：2戰勝澳洲，但因日本與台灣已於17日提前確定晉級，他們在賽前就已確定無緣下一階段。事實上在這次比賽開打前，韓國方面就曾對官方賽前記者會的舉辦方式不滿，《朝鮮日報》等多家韓國媒體，質疑WBSC與中華棒協的行政處理，包括先發投手公布的方式、記者會倉促、缺乏翻譯、沒有給記者提問等等問題，還指出有小孩闖進訓練中的球場，稱有嚴重疏失。此則新聞後續被轉發到日本Yahoo，日本網友也針對此事分享看法，大部分人反應皆認為韓國那時已經無緣晉級，再去吵這些似乎沒意義，網路上充斥著如這樣的說法：「又開始了，避談自己無能，把一切原因都歸咎給別人」、「這發生在對戰澳洲的比賽中對吧？ 不幸的是，這時候你們已經出局了」、「我不認為大會管理有任何問題，因為沒有一支球隊會在賽前更改名單，也沒有其他球隊會在賽後將自己國家的國旗插在投手丘上」、「都是別人的錯，都是大會管理的錯，都是對的國家的錯」。