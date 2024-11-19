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美國企業「Myosin Marketing」每次開會前都會由執行長帶領全體員工一起「深呼吸」，事實上，現在越來越多美國大企業請專家來教員工深呼吸，包括可口可樂、美泰兒、Netflix等等都加入行列，研究表明，深呼吸是減輕職場工作壓力的有效方法。根據《美聯社》報導，美國心臟協會表示，壓力會增加人們心臟病和中風的風險，而深呼吸練習可以降低人的血壓並減少焦慮。且深呼吸可以在任何地方進行，只要一兩分鐘深呼吸就能夠幫助平靜急躁的思緒。心臟科醫生萊文（Glenn Levine）表示，深呼吸一到五分鐘，能幫助你重新專注於眼前要完成的任務，將雜訊從腦海中清除。萊文用電腦來做比喻，「當電腦因同時開啟太多應用程式而當機時，請關閉你的電腦並重新開機」，深呼吸就是這樣一個重開機的指令。Unplug Meditation的創始人施瓦茨（Suze Yalof Schwart）表示，「當我們放慢呼吸時，我們會向大腦發出一個信號，表明一切都很好，即使情況可能並非如此」。施瓦茨認為，在你開會之前，在你進行一場艱難的談話之前，「深呼吸是你在工作中可以做的最好的事情，它會讓你冷靜下來，擺脫困擾你的負能量」。即使你沒有覺得正在職場上承受壓力，坐在電腦前的辦公桌工作人員往往會因為肩膀抬起而呼吸變淺，若是在外跑業務的服務人員也可能因太忙碌而無法專注於呼吸，所以隨時提醒自己深呼吸都是很重要的事。