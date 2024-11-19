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去年不滿同居女友提分手並搬家的陳昭坤，他趁女友返家拿東西時不只掐女友脖子，還狠砍女友7刀致死。一審國民法官判他無期徒刑，他上訴二審，還帶著16本手抄的心經出庭，以表懺悔，也希望以「自首」爭取減刑，但當場被審判長退回。今（19）日高院開庭審理，認定陳男不符「自首」減刑要件，駁回上訴，二度判處無期徒刑。根據檢方起訴書，40多歲的陳昭坤與年長他1歲的劉女交往，兩人在基隆市安樂區租屋同居，因時常衝突，劉女提分手。劉女112年7月9日離開兩人住處，7月12日下午1點多由顏姓、楊姓友人陪同，回到原租住處拿自己的衣物，她單獨上樓進屋。陳昭坤想復合遭拒，氣得掐女友脖子說「要死大家一起死」，並從廚房流理台下方取出菜刀，砍殺劉女左後頸多刀，劉女當場死亡。檢察官認為陳昭坤只因無法忍受劉女分手，竟像屠夫一般猛砍劉女7刀致死，犯後未向死者家人道歉，毫無悔悟之心，建請國民法官從重判處無期徒刑，一審法官判他無期徒刑，陳昭坤不滿刑度過重，提出上訴。案經上訴，陳昭坤想以「自首」要件換取減刑，還拿出16本手抄的心經，博取法官同情，未料法官不領情，還說「不是抄一抄就能證明功德」、「知道在抄什麼嗎」直接退回。今日高等法院駁回上訴，判決理由指出，當時陳昭坤犯案後，雖開門向員警表示殺人要自首，但並非在有偵查犯罪職權之公務員知悉犯罪事實，及犯人之前向警坦承犯行，不構成自首，被告執此指摘原判決量刑違誤，並不可採。被告因被害人多次欲分手，挽留不成，為本案犯行之犯罪動機、目的、持菜刀致當場死亡之犯罪手段、與被害人之關係，及被告之生活狀況、智識程度、品行、犯罪後態度，並考量被害人家屬之意見，等一切情狀而為量刑，並無忽略極為重要的量刑事實、對重要事實的評價有重大錯誤、量刑裁量權之行使違反比例原則或平等原則等情事。被告上訴指摘原審量刑不當，為無理由，應予駁回，得上訴。