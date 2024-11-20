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勞權意識抬頭，亞洲國家職場霸凌與員工過勞等情況備受關注，我國勞動部勞動力發展署北分署一名39歲吳姓公務員，近期疑遭上司長期職場霸凌造成精神壓力，最終在辦公室輕生，此案傳出後掀起台灣各界熱議，不過根據韓國勞工權益團體調查，會針對職場霸凌進行檢舉的員工僅12%，其中還有4成曾遭遇事後報復。韓國非營利組織「Gabjil 119」針對上千名員工調查，在305名曾遭遇職場霸凌的受訪者中，僅有12.1%會選擇向公司或工會檢舉，僅2.6%會向政府相關機構報告。其中，檢舉者有高達40%在事後遭到「秋後算帳」面臨不公待遇以及報復，而這些受害者有57.7%最終選擇忍耐，只有19.3%會決定辭職。調查發現，受到職場霸凌或欺壓的員工不選擇呈報的主要原因是認為「採取行動無法改變現狀」，這佔了整體的47.1%，另外有受職場霸凌者有31.8%擔心檢舉後會引發不利後果。數據還顯示，去年有33.3%的受訪者在一年內曾遭遇職場霸凌，其中9.3%因而曾考慮輕生。儘管目前韓國《職場霸凌禁止法》對這類霸凌行為制定了明確的懲處機制，包括最高3年徒刑或3000萬韓元的罰款，但「Gabjil 119」仍認為韓國當局對檢舉案件的態度消極和過於輕微的懲罰讓這些霸凌者仍有恃無恐，且就算確認出現職場霸凌行為，法律仍給予這些人14天的改正期限，唯有持續再犯者才被視為犯罪行為。