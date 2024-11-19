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食藥署今（19）日公布最新邊境查驗不合格項目，其中，知名食材進口商「聯馥食品股份有限公司」從法國進口「牛肝菌菇」檢出重金屬殘留超標，另一批「細葉香芹」驗出多達13種農藥超標，全數在邊境攔截退運或銷毀。食藥署今日公布22項不合格產品，其中，聯馥食品股份有限公司自法國進口新鮮牛肝菌菇檢驗出重金屬鎘3ppm，共6公斤已於邊境退運貨銷毀；同時，該公司自法國進口一批細葉香芹，則是檢出13種農藥殘留，本批產品總共25箱、75公斤，已全數退運或銷毀。另東遠國際有限公司自法國進口乾酪，檢出大腸桿菌超標10倍，共有18公斤，已於邊境退運或銷毀。其他不合格產品，則有3批日本進口的蜜柑、2批中國進口冷凍青花菜、3批越南辣椒乾、澳大利亞花豆、印度餘甘子粉、日本黃柚、中國八角茴香、西班牙月桂葉等，有農藥殘留含量不符規定情況；泰國出口冷凍旭蟹、印尼月桂葉則是重金屬含量不符規定；印尼蝦味生脆片防腐劑含量不符規定。