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▲王大陸（右）閒聊之中自爆自己曾在紐約軍校讀一年書，還是川普學弟，令張艾嘉（左）大吃一驚。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲艾嘉食堂職員培養出好感情。（圖／泰坦星文創影視）

《艾嘉食堂》邁入第七集，外場王大陸始終卡在語言問題，在英文這個課題上過不去，他閒聊之中自爆自己曾在紐約軍校讀一年書，還是川普學弟，令張艾嘉大吃一驚，楊祐寧時常為了救援外場的語言危機，在廚房萬分忙碌之時還需要分神幫忙，如今聽到王大陸一番話，忍不住崩潰喊：「我不能接受！」楊祐寧當下緊抓著王大陸質問他為什麼不說英文，柯佳嬿也在一旁火上加油，建議王大陸跟客人聊聊軍艦，讓王大陸只好趕緊躲到吧檯避風頭，但楊祐寧完全沒有要放過他的意思，只要跟他對上眼就問：「為什麼不講英文？」、「我想跟你學英文！」最後楊祐寧更直接公告：「從現在開始廚房裡都要講英文。」獲得張艾嘉附和：「這是一個很好的建議。」讓王大陸超崩潰。在上集因為營業時間起爭執的張艾嘉及楊祐寧，因為新產品銀耳湯的命名，兩人又再度意見不合，張艾嘉想命名為「Lady Delight」，楊祐寧則覺得叫「Baby Baby」，兩人對彼此的命名都互不滿意，沒想到柯佳嬿竟突發奇想表示：「還是叫做『Baby Baby Baby Oh』？」讓人一秒想起小賈斯汀的名曲，超冷的笑話讓火熱的蘇梅島一下降溫不少。《艾嘉食堂》的餐飲再度獲得高評價，兩位來自法國的客人，建議張艾嘉主廚把食譜給隔壁餐廳，希望在拍攝期間之後還能持續吃到料理。帶著2個小男孩的一家人，則瘋狂續點了3碗炸醬麵，把所有食堂裡準備好的炸醬都用光了，他們結帳時竟還想再加點炸醬麵外帶回家，職員們只好告訴他「明天再來」，客人的喜愛也讓艾嘉食堂職員們充滿成就感，一洗辛苦工作的疲憊感。而在上週播出的第六集中，《艾嘉食堂》職員們在蘇梅島度過美好的店休日，讓網友們看完都說「好想去蘇梅島玩」，也紛紛整理起「艾嘉食堂旅遊地圖」，《艾嘉食堂》官方則大方公開其實當天所有的旅遊行程，都是由深耕當地12年、最專業的旅遊達人「走跳旅遊｜曼谷幫」協助安排。《艾嘉食堂》第七集11月23日本週六晚間八點在三立都會台播出，NETFLIX週六晚間10點上線，華視主頻則於隔週六晚間8點播出。