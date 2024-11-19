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▲SOGO天母店「店王」為知名餐廳「鼎泰豐」，去年營收累積3.4億元，坪效高達210萬元／坪。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲京站週年慶11月20起至12月16日壓軸超殺，全館6折起。（圖／京站提供）

天母人消費力驚人！根據SOGO天母店預計，今（2024）年天母店業績預估可突破51億元，目前來客數成長1.5％，SOGO天母店指出今年最熱門的業種為餐飲、化妝品、家電。，日前也引進日本米其林推薦推薦的鰻魚飯專賣店。SOGO官方指出，天母餐飲趨勢走向精緻化「天母的人不怕貴，就怕不夠好」。SOGO百貨天母店蕭淑英店長表示，今（2024）年百貨業受到出國潮衝擊之下，天母店仍維持正成長，預估年營收目標將突破51億元，來客數截至目前已成長1.5％，且客單價也持續成長，今年天母店共計改裝約20個牌子，北區獨家品牌突破6成5，營收前三的業種為餐飲、化妝品、家電。其中SOGO天母店「店王」為知名餐廳「鼎泰豐」，去年營收累積3.4億元，坪效高達210萬元／坪，雖然仍輸給觀光客多的店點，不過已經擠進鼎泰豐全台營收前10名；「漢來海港餐廳」則為北台灣營收第一名，年營收達3億元。日前也引進日本米其林推薦「うなぎ四代目菊かわ」 鰻魚飯專賣店，提供當地顧客美食更多優質選擇。蕭淑英透露，明（2024）年SOGO天母店還會有北區獨家餐飲品牌進駐，根據銷售數據顯示天母餐飲越來越精緻化，需要找到夠精緻以及更好的牌子引進商圈「天母的人不怕貴，就怕不夠好」。接下來天母SOGO也迎來年度最大檔週年慶，自11月27日起至12月8日，天母週年慶除推出天母美妝殿堂化妝品9折起，秋冬服飾6折起，city’super 9折促銷活動外，館百貨服飾滿仟送百超值特別回饋，首五日滿6萬加贈1千，累計回饋無上限！中國信託全卡友滿5000元贈300超值回饋享優惠，刷中國信託SOGO聯名卡4%無上限，合併最高回饋達10%。今年SOGO天母店週年慶邀請13家銀行配合，首四日綁定HAPPY GO PAY支付再享快樂購點數10倍加碼送，消費者刷卡滿額享回饋優惠好康瘋狂送；另還有指定銀行分期再加贈SOGO電子商品券。週年慶期間APP會員好康直接送，獨享天母SOGO 200元電子折價券，單筆滿3千元即可抵用一張。此外，京站時尚廣場2024年週年慶也來了，今年京站時尚廣場以「銀有金有 快樂到手！」為主題，特別為Q卡友準備了最高可達24%的回饋優惠！11月20日至12月16日期間，Q卡友只要消費滿3800元，即可獲得400元商品贈券加100元Qonline贈券（限量5萬份）。只要Q卡友在週年慶期間單日全館消費滿6000元，即可獲得一次抽獎機會（可累贈），參加這場「銀有金有」的好禮盛宴。3大獎項包括：（一）999.9純「金」磚：點睛品-黃金金磚1兩(37.5g)，價值147500元，共抽3名。（二）探尋「銀」白秘境：日本銀山夜夢幻·樹冰雪怪車五天四夜，價值73900元 2人/組，共抽2組。（三）絕美海「島」渡假：印尼峇里島五天四夜機+酒，價值54000元2人/組，共抽5組；韓國濟州島五天四夜機+酒，價值30000元 2人/組，共抽5組。