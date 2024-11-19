我是廣告 請繼續往下閱讀

海巡署偵防分署澎湖查緝隊於9月11日，在澎湖尖山商港攔截正運往台灣的貨櫃，赫然發現貨櫃夾層內竟藏有1000多包乾燥大麻真空包，重達逾687公斤，市價至少11億多元，被查緝人員當場查獲，全案依違反毒品危害防制條例，移送澎湖地方檢察署偵辦，檢方今（19）日起訴許姓男子共8人。據悉，海巡署偵防分署澎湖查緝隊日前接獲線報，有不肖分子將毒品藏於貨櫃夾層，準備運送至台灣，遂報請澎湖地檢署指揮組成專案小組，9月11日在澎湖尖山商港，當場攔截正運往台灣的貨櫃，嫌犯還分工合作犯案，許姓嫌犯負責聯繫不知情吊車業者，將空貨櫃吊至澎湖縣鎖港里某偏僻巷內，再由梁姓男子搭乘快艇，先向一艘大陸籍鐵殼漁船接運大麻，兩天後再開船和接應的陳姓、顏姓兩名嫌犯接應，把大麻搬入貨櫃，當場被查獲。檢警追查發現，這個運毒集團中，有一名許姓嫌犯早有運毒前科，陳姓嫌犯還先準備好飯店房間，準備藏人，以躲避警方查緝。包括許姓嫌犯在內，總共8人，檢方依運輸第二級毒品及懲治走私條例，私運管制物品進口等罪嫌，通通起訴，聲請羈押禁見。而這次被查獲的大麻，初估市價至少11億元，若捲成大麻菸約可供120萬人次吸食，也是今年最大宗的運毒案。