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政府近年積極發展綠能，卻衍生許多亂象，有媒體報導，南部縣市立委拍胸脯保證會處理綠能案，國民黨立委張智倫今（19）日在立法院會質詢時關切此事，詢問行政院長卓榮泰是否掌握？卓回應，已要求法務部、檢調單位去處理，一定會用最快速度、用盡力量處理。立法院會今邀卓榮泰等人列席報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。張智倫在質詢時關切綠能議題，有廠商哭訴在做綠能時，怎麼做都不對，不僅有黑道、地方民代打壓，「給錢、不給錢都不對」，該如何打擊綠能蟑螂？卓榮泰回應，在幾個月前已成立許多專案，對於綠能犯罪，政府有四原則，包含過程透明、程序要簡化、檢舉平台，中央和地方要合作，以打擊不法。張智倫提到，媒體報導，有南部縣市立委拍胸脯保證會處理綠能案，院長是否了解？卓榮泰提到，最近幾個月以來，追查綠能犯罪過程中，各級民代、機關首長都有些涉案，相當多人都已被調查。張智倫追問，是否掌握該名中南部立委是誰？卓榮泰說，現在能討論是已經起訴、收押、交保等對象，至於個案，他不能指揮、也不能了解，「對周刊報導，我們很心痛」，他已要求法務部、檢調單位去處理，他們也與周刊取得聯繫，但周刊基於保護當事人，並沒有透露。卓榮泰強調，法務部絕對會全力追查，一定會用最快速度、用盡力量處理，畢竟這是大家所詬病的事。