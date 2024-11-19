日本首相石破茂在15至16日於秘魯首都利馬參加亞太經濟合作會議（APEC）後，後續啟程前往巴西里約熱內盧參加二十國集團（G20）高峰會。這是石破茂當選首相後的外交首秀，不過卻被拍到他在各國領袖踏入會場的時候狂滑手機，即使別國領袖前來打招呼，石破茂也是坐在椅子上。不少日本民眾看到這番景象，直罵「日本之恥」。
根據日本電視台、日刊スポーツ報導，石破茂15日抵達秘魯首都利馬，準備參加APEC，展開他就任首相後的首次外交首秀。不過媒體鏡頭捕捉到，在會議尚未開始前，各國領袖陸續踏入會場，並互相打招呼時，石破茂卻坐在位置上狂滑手機。
後續馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）到石破茂位置旁跟他握手打招呼，雖然石破茂連忙放下手上資料，回握安華的手，並簡短地打了招呼，但石破茂卻未起身、屁股仍「黏」在椅子上；後續加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）前來與石破茂打招呼時，石破茂也沒有站起身。
不過前外交官、日本權威智庫佳能全球戰略研究所（Canon Institute for Global Studies）研究主任宮家邦彥表示，並不是一定得站起身不可，因為其他國家領袖來跟石破茂打招呼時，他剛好正在看手機或是資料，可能錯過了站起來的時機。
石破茂在上任後，時常被日本民眾嫌棄有失禮儀，像是與第一次內閣成員的合照，石破茂和當時的防衛大臣中谷元的腹部可見到白色襯衫，後續才進行修圖P掉；先前在眾議院投票時，還被拍到了打瞌睡的模樣。
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後續馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）到石破茂位置旁跟他握手打招呼，雖然石破茂連忙放下手上資料，回握安華的手，並簡短地打了招呼，但石破茂卻未起身、屁股仍「黏」在椅子上；後續加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）前來與石破茂打招呼時，石破茂也沒有站起身。
不少日本民眾看到這個畫面，直呼「石破首相這樣不行啊」、「至少在打招呼的時候站起來吧」、「連社會人基本中的基本都做不到」，「日本之恥」等關鍵字甚至還登上了關鍵字排行榜。
不過前外交官、日本權威智庫佳能全球戰略研究所（Canon Institute for Global Studies）研究主任宮家邦彥表示，並不是一定得站起身不可，因為其他國家領袖來跟石破茂打招呼時，他剛好正在看手機或是資料，可能錯過了站起來的時機。
石破茂在上任後，時常被日本民眾嫌棄有失禮儀，像是與第一次內閣成員的合照，石破茂和當時的防衛大臣中谷元的腹部可見到白色襯衫，後續才進行修圖P掉；先前在眾議院投票時，還被拍到了打瞌睡的模樣。