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19日中午，高雄市一名31歲的施姓男子，疑似因精神狀態不穩，突然推倒路過的82歲辛姓老婦，導致婦人臉部和手腳擦挫傷，警方獲報後趕抵，圍捕施男並將其強制就醫，訊後依傷害罪移送偵辦。據了解，今天中午左右，高雄市左營區曾子路，辛姓老婦遭施男當街推倒，導致臉部及手腳擦挫傷，警方獲報立即派員前往處理。員警逮捕施男之後，發現他情緒激動，精神況狀不穩，因此將他強制就醫，對此，施男的家屬也表示同意，表示施男並非第一次情緒失控，全案另依傷害罪嫌，函送橋頭地檢署偵辦。