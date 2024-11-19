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行政院長卓榮泰今（19）日赴立法院報告「113年度中央政府總預算案追加預算案」，國民黨立院黨團總召傅崐萁質疑，經濟部長郭智輝在接任部長前，出脫手上股票，但全轉讓到其子郭冠宏為負責人的高毅投資公司，企圖規避財產申報。經濟部長辦公室發聲明，只能以「蘇東坡與佛印」故事回應，潑髒水指控非社會主流看法。據傳，蘇東坡與佛印兩人正在打坐，蘇東坡問佛印自己打坐像什麼，得到像「一尊佛」的答覆，反過來蘇東坡稱佛印打坐像是「一堆牛糞」。故事意指心中有佛，所以看外在都是佛；反之心中只有牛糞，看其他東西都是一堆牛糞。傅崐萁質疑，郭智輝在接任經濟部長前，出脫手上股票，將全轉讓到其子郭冠宏為負責人投資公司。傅崐萁砲轟規避財產申報，對郭智輝怒嗆「羞恥」，應直接下台；郭智輝也不甘示弱反擊，「你這個不實（指控）！」經濟部長辦公室下午發出聲明，部長過去是上市公司經營者，工作近50年後已準備退休，因此提早展開傳承規劃，沒有擔任原公司的董事，過程完全符合法規、可受檢視，擔任投資公司股東是個人財產規劃，也如實向監察院申報。部長辦公室說明，部長無論是上市公司經營者，或是擔任經濟部長，態度都是依法合規、確實申報，對不實指控深感遺憾。總統賴清德、卓院長邀請擔任公職是人生的意外之旅，而公司接棒傳承的規劃早在此事前就已展開，兩者並不相關。智輝辦公室指出，郭部長個人並不缺錢、也早已無所求，若只要追求個人生活品質，不必來擔任公職，對於委員「以公謀私」的指控深感不解，只能以蘇東坡與佛印的故事回應。台灣在各個領域都有很多好人才，但總是視公共服務如畏途，正是因為這樣顛倒是非的潑髒水指控過於氾濫，相信這不是社會的主流看法。郭智輝在立院外受訪說，他6年前就已經從董事長退休，沒有參與公司經營，後來才很突然決定要來接公職，「我個人就是一向尊重法律 守法、遵法，所以絕對沒有其他的問題」，面對不是事實的回應就會很快，有一點不禮貌，但大家一定可以理解，當事人如果遇到不是事實的事，一定會希望馬上澄清。至於傅崐萁質疑，郭冠宏只有480股，為什麼可以接任？郭智輝則回說，沒有人規定股份少不能接負責人。