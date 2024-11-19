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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容長期霸凌，日前輕生引發輿論譁然。勞動部長何佩珊今日召開記者會宣布，稱謝宜容情緒控管不當涉職場霸凌情節重大，但「並非當事人輕生的直接原因」。讓國民黨立委李彥秀忍不住直批，絕對是震驚社會的大醜聞。勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名吳姓公務員日前輕生，遭爆料是北區分署長謝宜容職場霸凌釀悲劇，勞動部今天公布調查報告，認定謝宜容霸凌成立，但「謝宜容管理方式雖然並非同仁輕生直接原因」，只負行政責任，降調為非主管職，另外，謝宜容管理方式及情緒控管不當，送考績會議處。對此，李彥秀提到，本來應該要保護勞工的勞動部，竟然發生長官霸凌下屬、導致基層公務員輕生的事件。在任何一個國家，絕對是震驚社會的大醜聞，勞動部長都要辭職下台負責的，但是勞動部的調查報告卻說「員工的輕生與霸凌沒有直接關係」，真的是完全不可思議，也絕對不能接受，更證明了國會調查權的必要性。李彥秀說，勞動部的調查結論是「高高舉起輕輕放下」，根本就是猶抱琵琶半遮面，雖然證明謝宜容有權力濫用、過度要求同仁，造成沉重身心壓力，卻又避重就輕說無法證明職場罷凌。甚至將大體送醫過程，推卸給警消人員指揮。以及一方面認定公務員輕生與謝宜容無關，卻又矯情說會爭取因公傷亡。李彥秀認為，對於謝宜容的處分，也只是調整她的職務，降調非主管職而已。作實了謝宜容「政治背景強大」的說法，恐怕不是空穴來風。而官官相護之下，事實與真相完全沒有釐清。檢調應該立刻介入調查。