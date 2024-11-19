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▲Lisa近期在社群上瘋狂曬出LABUBU，更曝光自己買了許多周邊，讓該款公仔因此爆紅，還被炒到天價，而Lisa所有同款LABUBU也隨之曝光。（圖／IG lalalalisa_m）

台灣和其他國家掀起一波LABUBU搶購潮，因為女團Blackpink成員Lisa所帶起的風潮相當可觀。不過有一名女子入境新加坡時，因為買太多LABUBU和LV而被海關罰款，並被要求額外稅金，瞬間蒸發逾新台幣21萬元。根據《MustShareNews》報導，一名從倫敦出差返新的女旅客因攜帶多件包含LV、YSL包包和Labubu娃娃的未申報商品，而被罰款。這名女子事後承認，她知曉新加坡的GST減免限制，但誤以為只有個人物品需要被申報，所以才未申報這些要分送給親友的用品。新加坡海關規定，旅客的GST進口減免額取決於旅客在境外停留時間，停留少於48小時者，可享有100新元（約新台幣2422元）的減免額，至於停留48小時或以上者，減免額則被提高至500新元（約新台幣1.2萬元）。據悉，該名女子被處以罰款5000新元（約新台幣12萬元），並被要求額外繳交3963.69新元（約新台幣9.6萬元）的GST稅金。新加坡海關提醒，旅客可在抵達新加坡前3天申報應稅物品。