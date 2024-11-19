我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球12強賽四強超級循環賽隊伍出爐，台灣、日本、委內瑞拉、美國將在周四開始的循環賽爭奪最終冠軍。許多台灣觀眾紛紛購買機票和球賽門票觀賽，但在東京巨蛋內看球，與台灣的球場看球有些不同處，有許多注意事項須留意。許多台灣球迷習慣台灣球場內的電子音樂和應援舞蹈，但若前往東京巨蛋看球，有些規定將有所不同，根據東京巨蛋官網內提到的球賽觀賽須知，禁止在一般非應援席位使用樂器，東蛋也不得使用麥克風，汽笛也不被允許，因會影響到其他觀眾的過度加油行為，是球場內的禁止行為。對於球場對於加油布條和看板的大小都有詳細規範，大多需在約60公分的長寬內，注意事項內提到，需2人以上手握的物品，即視為違禁物品，且對旗桿和舉布條的輔助器材的使用也有所限制，同樣須符合一定長度。同時，若經主辦方與東京巨蛋管理單位判斷應援用品不符合「比賽觀看契約條款」之規定，且妨礙活動進行、設施運營管理等，將要求觀眾禁止使用該應援物品。此外，台灣球迷習慣於場內觀眾席就近尋求在熱身或在場邊的球員簽名，球場的禁止事項也提到，從護欄、扶手處向場內拿出球及簽名板要求選手簽名之行為，同樣列為禁止。從場外進場時也須留意，若有罐裝啤酒或飲料，都必須在進場安檢先喝掉，現已不提供換瓶服務。在球場購買商品以及交易部分，東京巨蛋全面採用電子支付，不接受現金。觀眾可使用信用卡或交通卡（如Suica）進行消費。