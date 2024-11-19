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▲世界棒球12強中華隊最終以4勝1敗B組第二挺進東京複賽。（圖／記者葉政勳攝）

▲2024世界棒球12強「4強賽程」。（圖／NOWnews社群中心製）

2024年世界棒球12強賽預賽結束，中華隊本次表現相當亮眼，成功以4勝1敗Ｂ組第二之姿晉級四強超級循環賽，將在東京大巨蛋內對決日本、委內瑞拉、美國等強隊，賽後許多棒球迷也紛紛發出「道歉表」，為自己賽前不看好中華隊道歉。民眾黨立委張啓楷也發文慶賀中華隊獲得佳績，不過卻喊「給中華隊的投手打99分，沒有滿分是怕他們驕傲」，慘遭棒球迷出征，他也做出最新回應了。昨（19）日晚間中華隊完封古巴以4勝1敗之姿前進東京之後，許多球迷、公眾人物也紛紛發文祝賀讚賞中華隊，而民眾黨立委張啓楷則發文「給中華隊的投手打99分，沒有滿分是怕他們驕傲！恭喜中華隊今（18）日以2比0完封「紅色閃電」古巴隊，世界12強棒球賽的5場預賽，中華隊單場的最高失分僅是3分，我們要給投手們熱烈的鼓掌！」由於中華隊從賽前一片不看好的情況，最終成功以4勝１敗佳績晉級複賽，許多平時相當嚴厲的棒球迷都已經開始填寫「道歉表」，但身為民意代表卻還發了這種不乾脆的祝賀文，因此許多網友也紛紛留言出征「這種成績早就值得驕傲了」、「蹭就算了還硬要評分，你當立委我給0分」、「什麼要對中華隊說教還怕他們太驕傲，你是教練嗎？還是老闆？還是金主？」針對輿論越演越烈，張啓楷今（19）日稍早也再次發文解釋，說「給中華隊的投手打99分，沒有滿分是怕他們驕傲！」是用輕鬆的態度讚許國手們保持旺盛的戰鬥力和野心，朝向冠軍邁進！張啓楷也透露，自己小時候在嘉義鄉下，便一起跟大人們熬夜看世界少棒大賽的直播，已經是50年的老球迷。