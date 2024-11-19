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晶片業龍頭輝達（NVIDIA）將於美國時間20日收盤後公布Q3財報與2025年展望，回顧前一次財報亮眼且優於預期，卻未能成功打動市場，造成盤後股價下殺。近期市場靜待Q3財報之際，卻有消息指稱，輝達新款AI晶片Blackwell可能導致伺服器過熱，使得公司18日股價下跌約1.3%。財報揭曉進入倒數階段，有哪些關注焦點值得留意？又有哪些台廠供應鏈可望受惠？輝達執行長黃仁勳於10月接受《CNBC》節目專訪時談到，市場對Blackwell的需求很瘋狂。近期，科技媒體《The Information》引述消息人士報導，稱近月輝達要求供應商更改Blackwell伺服器機架設計，以解決過熱問題，市場冒出供貨延遲的疑慮，恐影響Google、Meta等主要客戶的研發計畫與產品發布的計劃和時程。利空消息使得台股鴻海、廣達、緯創、技嘉等相關概念股，18日股價明顯拉回，輝達股價也因此下跌約1.3%。不過《CNBC》財經節目主持人Jim Cramer卻未過於擔憂，反而將輝達股價下跌視為一項投資機會，表達對輝達及該股票的信心，並認為投資人經常根據一些實際上不太重要的資訊而賣出股票。全球股市等看輝達財報出爐，市場普遍預期其營收將達330億美元，年增幅約83%，每股稀釋收益預計達0.72美元。除了財報數據外，Blackwell的出貨進度同樣是市場關注焦點，Blackwell平台下產生的晶片GB200開始小量出貨等，也是主導近期行情的重要變數。公司過去曾預估，Blackwell晶片可望帶來數十億美元的營收。至於次世代平Rubin系列的新產品展望，法人估計應該會等到黃仁勳將在2025年美國消費電子展（CES 2025）發表演說時，才會有相關的消息。新一代AI晶片Blackwell系列為此次財報的矚目焦點，台廠合作夥伴除了台積電外，還包括華擎、永擎、華碩、鴻海、技嘉、英業達、和碩、廣達、雲達科技、緯創、緯穎、台灣艾維登等13家台廠。其餘與輝達關係密切的台廠還有日月光、聯電、英業達、台達電、和碩、所羅門、廣運、凌華科技、研華、立端、麗臺、光寶、神達、微星、新漢、安提國際、亞太智能機器、圓剛、勤誠、仁寶等多達40家。法人指出，輝達財報為科技產業財報季的精彩壓軸，與輝達相關的營運數字將成為市場短期走向的重要指標，若實際數據遠高於預期，可能帶動晶片、雲端運算及AI等相關科技股整體反彈，若成長明顯放緩，市場恐將其視為AI熱潮放緩的信號。