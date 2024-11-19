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外來種綠鬣蜥在台灣氾濫的問題越來越嚴重，不只造成農損，也影響本土原生生態，因此在2020年被列為有害外來種。但要怎麼防止野外綠鬣蜥速度，中南部地方政府紛紛祭出捕捉獎勵政策，吸引民眾加入「獵龍」行列，抓捕綠鬣蜥換獎金。農業部長陳駿季更在18日承諾，將成立專案小組，跨縣市合作，提高移除獎勵金。114年度「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫」編列3009萬元做為綠鬣蜥防治，移除獎勵目前每隻約250元至500元，將再檢討預算使用，加碼獎勵金到大隻800、小隻500元，同時也將組織空氣槍小組強化移除力道，還訂下2025年要抓10萬隻的目標。不過據媒體報導，獵蜥達人「J爸」則認為，調漲獎金可能淪為治標不治本的政策陷阱。農業部長陳駿季表示，農業部已與各縣市密集開會，組成綠鬣蜥專案小組，未來還會開放使用長竿套索、陷阱籠具、彈弓魚鏢、高動能空氣槍、原住民自製獵槍、鎮暴槍（漆彈槍）等方式加強移除綠鬣蜥，明年要達成移除10萬隻的目標，同時也提高獎勵金，吸引民眾加入，增加移除力道。不過獵捕綠鬣蜥的達人J爸，在社群發文表示，提高獎勵金的政策似乎能吸引更多人投入綠鬣蜥移除的行動，但可能產生一系列負面影響，甚至對原本的生態治理目標造成嚴重偏離。J爸首先指出，「高獎金可能誘發人工繁殖問題」，當捕捉綠鬣蜥成為一個高額收入來源時，部分人可能會動起「歪腦筋」，選擇刻意飼養綠鬣蜥，以獲取獎金補助，因為過去他在其他類似補助政策中，已經見過類似現象，有人會刻意培育問題物種，反而加劇破壞生態的風險。提高獎金雖然可能短期內提高捕捉數量，但長期來看，卻可能導致治理難度加大，甚至使問題惡化。第二，J爸認為「高單價掩蓋執行持續性的缺失」，目前綠鬣蜥移除政策問題在於經費有限且集中短期執行。一旦經費耗盡，捕捉工作便會停止，導致綠鬣蜥的族群數量快速反彈。如果將有限的資源集中於提高單價，而非擴展全年覆蓋的經費支持，將無法實現真正有效的生態治理。J爸說，以他的經驗為例，有時候一個晚上可以抓到3至4百隻綠鬣蜥，以新的企劃小隻可以兌換500來說，團隊僅靠2至3個人就能耗費政府超過16萬元經費。然而，這樣的高額支出換來的只是短期效果，無法從根本上解決問題。第三點，J爸表示，「短期利益驅使的參與者增加」，當補助獎金吸引更多人加入時，許多參與者可能只為了短期利益，而非真正的生態保護初衷。這不僅可能導致移除行動的執行品質參差不齊，還可能讓政策的目標被利益驅動的行為所掩蓋。生態治理應該以持續性和全面性為核心，而非簡單依靠獎金調漲來吸引人潮。J爸也提出4點建言，表示應「保持現行獎金水平：避免誘發人工飼養問題，確保參與者的動機純粹」、「擴大全年經費覆蓋範圍：確保捕捉行動能全年無間斷地執行，以降低物種反彈風險」、「強化教育與監督：加強對捕捉行動的規範，確保參與者遵守生態保護原則」、「引入其他輔助治理手段：執行高動能的高處移除，降低繁衍機率等」。