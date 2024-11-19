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發電廠、變電所等電力設施是台灣關鍵基礎設施，台電因應氣候變遷下極端天災頻仍，為強化設施防災及耐災韌性，台電與新北市政府消防局首度合作辦理防災士培訓專班，18、19日在台電訓練所開班授課，藉此提升台電自主防救災能力與強化電力設施安全。內政部自2018年起推動防災士培訓與認證制度，致力提升風險意識及災防觀念與技能，並將國家關鍵基礎設施工作人員、經濟部所屬事業機構各地區營業處所駐點員工列為重點推動對象。台電說明，這次與新北市府合作培訓防災士為國營事業與地方政府開設專班首例，地點特別選在位於新店的台電訓練所本部，並由台灣大學氣候天氣災害研究中心協辦，兩天課程由橫跨行政院、內政部消防署、新北市府消防局、國家災害防救科技中心、台大和陽明交大等各專業領域的重量級講師授課。課程內容包含我國災防體系與運作、防災士職責與任務及近年災害經驗與災害特性，另有急救訓練與施作，及實際透過地震、火災等不同情境練習災害防護措施等實作課程，最後學員通過學科、術科測驗才可取得合格防災士識別證與證書。台電指出，此次與新北市府合作首度開班培訓防災士，預計52人取得認證，後續將推展至各地區處，台電目標2025年底前完成500名防災士培訓，持續在兼顧穩定供電的同時，精進同仁面對災害的自主防救災能力。