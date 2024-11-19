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▲明天天氣依舊較為濕涼，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區有局部大雨出現的機會。（圖／中央氣象署）

▲本週東北季風主導天氣，週日才會減弱，下週又有更強的冷空氣。（圖／中央氣象署）

未來一週天氣都是東北季風主導，中央氣象署簡任技正伍婉華指出，明天天氣依舊較為濕涼，「基隆北海岸、大台北山區、東北部地區」仍有局部大雨出現的機會，伍婉華表示，今日新北石碇出現本島最低溫16.1度，台北市昨晚也出現今年入秋以來最低溫18.6度，，北部及東北部20至24度，花東22至27度，中南部20至29度；澎湖21至24度，金門18至24度，馬祖16至20度。伍婉華提及，明天東北季風影響之外，華南水氣也會東移，並導致，東部、東南部及金門、馬祖有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨。伍婉華說明，與今天類似的天氣一直延續到週日後，東北季風才會減弱，，大台北、東部、東南部有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。下週二、下週三將有鋒面、，其它地區雲量也會增多，陽光露臉的機會降低，各地天氣又會明顯轉涼，