未來一週天氣都是東北季風主導，中央氣象署簡任技正伍婉華指出，明天天氣依舊較為濕涼，「基隆北海岸、大台北山區、東北部地區」仍有局部大雨出現的機會，週日至下週一（11/24至11/25）東北季風減弱，下週二、下週三（11/26、11/27）下波冷空氣抵達，且強度比本週更兇猛，有機會挑戰入秋首波冷氣團。
明天天氣依舊濕涼 最低溫仍只有1字頭
伍婉華表示，今日新北石碇出現本島最低溫16.1度，台北市昨晚也出現今年入秋以來最低溫18.6度，預估今晚明晨持續會有類似低溫，一直到週日氣溫變化不大，北部及東北部20至24度，花東22至27度，中南部20至29度；澎湖21至24度，金門18至24度，馬祖16至20度。
伍婉華提及，明天東北季風影響之外，華南水氣也會東移，並導致中部以北及東北部有短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部大雨，東部、東南部及金門、馬祖有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨。
週末東北季風稍減弱 下週恐有冷氣團
伍婉華說明，與今天類似的天氣一直延續到週日後，東北季風才會減弱，下週一各地氣溫逐漸回升，基隆北海岸、東北部仍有局部短暫雨，大台北、東部、東南部有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。
下週二、下週三將有鋒面、另一波東北季風增強，北部及東半部的雨勢再起，其它地區雲量也會增多，陽光露臉的機會降低，各地天氣又會明顯轉涼，屆時冷空氣是否達到大陸冷氣團等級還有待觀察，不過預期最低溫仍只有15至18度左右。
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伍婉華表示，今日新北石碇出現本島最低溫16.1度，台北市昨晚也出現今年入秋以來最低溫18.6度，預估今晚明晨持續會有類似低溫，一直到週日氣溫變化不大，北部及東北部20至24度，花東22至27度，中南部20至29度；澎湖21至24度，金門18至24度，馬祖16至20度。
伍婉華提及，明天東北季風影響之外，華南水氣也會東移，並導致中部以北及東北部有短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部大雨，東部、東南部及金門、馬祖有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨。
週末東北季風稍減弱 下週恐有冷氣團
伍婉華說明，與今天類似的天氣一直延續到週日後，東北季風才會減弱，下週一各地氣溫逐漸回升，基隆北海岸、東北部仍有局部短暫雨，大台北、東部、東南部有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。
下週二、下週三將有鋒面、另一波東北季風增強，北部及東半部的雨勢再起，其它地區雲量也會增多，陽光露臉的機會降低，各地天氣又會明顯轉涼，屆時冷空氣是否達到大陸冷氣團等級還有待觀察，不過預期最低溫仍只有15至18度左右。