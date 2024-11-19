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中信金控今（19）日舉行法說會，由於今（2024）年前3季稅後盈餘586.5億元，創下歷史新高，稅後股東權益報酬率（ROE）為17.82%，稅後資產報酬率（ROA）為0.93%，每股稅後盈餘（EPS）為2.95元，投資人也關注明年股利發放是否有機會達2元以上？對此，中信金總經理高麗雪表示，有機會、有能力的，只是還要考慮成長所需資本、子公司盈餘上繳等因素。中信金法人說明會由總經理暨發言人高麗雪、財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持，會中也公布今年前3季累計稅後盈餘創下歷史新高，子公司中信銀行同期獲利亦創新高，並居銀行同業之冠，台灣人壽則受惠於股利旺季及資本市場熱絡影響，獲利穩健成長，帶動金控整體獲利年成長達21%。中信銀今年前3季合併稅後盈餘達362.8億元，主要受益於存放款基盤持續擴大，加上受到資本市場帶動，財富管理銷售動能強勁，信用卡及法人金融業務穩健成長，推動整體手續費收入上升；此外，金融商品操作得宜，使得交易收入增加，帶動整體稅後獲利較去年同期成長14%。中信銀行2024年第3季的合併逾期放款比率為0.47%，逾期放款覆蓋率為350%，資產品質穩健。在保險業務方面，台灣人壽維持穩健及多元的產品策略，持續推動長年期繳及價值型保單銷售，2024年前三季累計初年度保費收入為361億元，較去年同期成長10%。在投資方面，受惠於資本市場熱絡，股、債及基金資本利得佳，加上第三季股利收入挹注，累計稅後獲利較去年同期成長46%。對於市場關注美國總統當選人川普上任後的影響，高麗雪表示，主要是加徵關稅和貿易政策的高度不確定性，還有非法移民對物價有干擾。不過，川普監管政策的鬆綁，對科技和金融業的發展有助力，中信金並預估美國聯準會（Fed）明年會再降息4碼。至於兆豐金董事長董瑞斌呼籲金融業暫停投放非實名制廣告，高麗雪強調，打詐是全體金融業共識，大方向會配合，過去投放在沒有實名制平台的廣告會配合撤下，只是社群平台是客戶取得金融資訊的管道，關鍵是如何正確運用並確保投放機構是實名制，怎麼樣不要被騙也滿重要。