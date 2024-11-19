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▲阿柴十分喜歡窩在抽油煙機上，經常趴在最高處的平台俯瞰房間，似乎非常滿意這個寶座，見到飼主在拍還會斜眼看人。（圖／翻攝自X）

▲▼不少飼主曬出自家貓咪窩在抽油煙機上方的照片，哀求廠商將貼文翻譯成貓語，否則自家主子只會一臉不滿地抱怨被打擾。（圖／翻攝自X）

日本一隻橘白貓阿柴（チャイ）平時喜歡爬到高處休息，對於家裡的抽油煙機更是情有獨鍾，把上方平台當作最佳王位，經常窩在上方俯看主人。對此，飼主擔心抽油煙機撐不住愛貓的體重，忍不住拍下照片發文求救「該怎麼辦？」最後更標記廠商的帳號，沒想到竟意外釣出官方回應，幽默表示：「為了安全起見，請避免讓貓皇上去。」飼主在社群平台X分享，家中飼養的橘白貓阿柴十分喜歡窩在抽油煙機上，經常趴在最高處的平台俯瞰房間，似乎非常滿意這個寶座，阿柴見到飼主在拍還會斜眼看人，彷彿在說「怎樣？這就是屬於我的角落！」不過由於阿柴的身材算是相當有份量，讓飼主忍不住發文求救：「我很擔心抽油煙機的負重，請教教我吧！」更特別標記廠商帳號。由於大多數的貓咪都喜歡爬高，許多飼主看到這篇貼文，紛紛心有戚戚焉地熱烈討論，甚至曬出自家貓咪征服機器的照片，「抽油煙機根本就是貓咪必備休息場所」、「我家的貓也是啊⋯都已經懶得管了」，還有飼主選擇在該處堆放雜物，「這是我們家的防禦措施，供大家參考。」而抽油煙機廠商官方帳號隔日也轉發該則貼文，並回應「這裡並不是設計用來置物的區域，為了安全起見，請避免讓貓皇上去。」讓廣大鏟屎官們紛紛在留言區幽默抗議，「當我給貓咪看這則貼文時，牠正在兇狠地瞪著我」、「您應該改善，這樣貓咪就可以安心躺了」、「麻煩翻譯成貓語吧」。事後阿柴的飼主也決定在抽油煙機上方加裝擋版，以防主子再度跑上去休息。