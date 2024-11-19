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▲參與人員合影。（圖／移民署）

內政部移民署主任秘書謝文忠、陸委會參事楚恆惠及海峽交流基金會副處長歐陽純麗等人乘著行動列車駛往新竹縣，捎來台灣第二個娘家對新住民的關懷與支持。首先一行人來到「可樂庭園水族館」，由新住民王群及台灣先生共同經營，水族館名稱是由兩個孩子的名字中各取一個字命名，相當特別且令人印象深刻。據悉，王群在台生活期間，積極學習各項技能，在園藝、烘焙及美容等領域皆取得證照，在新竹縣新住民家庭服務中心擔任志工及講師，為新住民朋友們提供服務，凡舉新住民姊妹們的家庭、經濟、創業等問題，王群都非常願意提供協助，因此獲得姊妹們的青睞及信任，故在109年及110年分別被不同協會推薦，連續獲新竹縣政府授予新住民模範家庭代表之榮譽，本次訪視便是向王群表達政府對其在台貢獻之感謝。接著來到竹北市高鐵區共享空間辦公室，邀請新竹縣新住民文化發展協會理事長鄧氏秋恆及每事設計有限公司負責人馮潔欣分享在事業及創業心得分享，並展開一連串的意見交流。來自越南的鄧氏秋恆，來台已15年，不僅是精通台越語的通譯，更是新住民的中文老師，藉由教導基礎中文能力，協助新住民從語言開始，零距離移居台灣，在新住民初次來台生活適應上，提供了大力的協助。來自香港理工大學工業產品設計學系畢業的馮潔欣，曾於大學期間至台灣的設計公司實習，當時便發現台灣在設計風格、概念及理念與香港也多有相似之處，且台灣的社會福利政策良好，生活便利，便對台灣留下良好的印象。因喜愛台灣的文化、氣候及台灣人的友善與生活態度，而選擇來台生活及定居，在台適應相當良好且備感幸福。會後鄧氏秋恆及馮潔欣皆表示：「在台灣數年，台灣人親切善良，政府相關政策及福利也很完善，在台灣生活真的十分安心！今天移民署跨部會行動列車還專程關懷感到十分窩心，謝謝台灣政府用心且重視新住民在台生活狀況。」移民署主任秘書謝文忠表示，最近內政部公布的112年「新住民生活需求調查」，92.1%的新住民認為在台生活過得快樂，更有62.9%的新住民曾參加各項照顧服務措施。移民署行動服務列車計畫的宗旨就是要深入偏鄉，關懷各地新住民，這次來到新竹縣，看到在地新住民為了文化融合，積極創業、投身公益，成為國家發展的新力量，移民署作為新住民在台灣的娘家，將持續創造及提供友善的多元環境，讓新住民能在台落地生根安心發展，幸福生活。