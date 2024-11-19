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▲多明尼加28歲的野手Micker Adolfo，被認為長得很像湖人球星LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）

2024年世界12強賽小組賽落幕，中華隊以4勝1敗戰績前進東京，晉級到超級循環賽。這次有5支外國球隊來到台灣參加比賽，也有不少球員給球迷留下深刻印象，其中有幾位球員神情酷似NBA球星，像是「古巴Jordan Poole」Roel Santos以及「多明尼加詹皇」Micker Adolfo，兩人的超級明星臉受到網友熱議。昨天中華隊和古巴隊進行小組賽最終戰的交手，最終我國以2：0完封拿下勝利，繼2015年後首次擊敗古巴，也是相隔9年首次在這個對戰組合中取得勝利。不少球迷除了欣賞「紅色閃電」獨特的球風魅力，也對其陣中選手充滿好奇。其中古巴頭號開路先鋒Roel Santos，多年來戰功彪炳，兩度參加過世界12強賽事，今年他5場比賽20打數6安打，打擊率達到3成，跑回5分，沒有全壘打和打點。去年WBC他也有來台訓練打熱身賽，在接受《NOWnews》訪問時，他還表示有意願來台打球，主動拋出橄欖枝。不過這次球迷對於Santos的印象，大部分是他長得很像NBA華盛頓巫師隊球星Jordan Poole，兩人身形頗為相似，鬍型幾乎一樣，網路上不少人也在他的照片下留言：「NBA打完來打12強」、「明天還要回去打尼克」、「想說怎麼這麼眼熟 原來來這邊兼職」。而另一位受到關注的「明星臉」球員是多明尼加28歲的野手Micker Adolfo，他這次比賽出賽3場，總計5打數敲出1安打，打擊率2成，吞下3次三振，無安打和打點。Adolfo被認為和NBA洛杉磯湖人隊超級球星LeBron James長得很像，兩人都有著大鬍子，輪廓也有些相似，在對上中華隊的那場比賽，有人也驚訝地指出：「挖靠LeBron James 怎麼也來打棒球」。