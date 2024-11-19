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海科館長陳素芬10月遭爆霸凌館內工作人員；勞動部勞動力發展署北分署，本月初遭爆1 名員工，疑似因遭到分署長謝宜容職場霸凌，在辦公室輕生，2起霸凌案主事者都背靠綠營大咖；對此，國民黨智庫副執行長凌濤痛批，「綠營權貴高官帶頭霸凌」，問總統賴清德「難道不出來管管這些高官的嘴臉嗎？」凌濤今（19 ）日在臉書發文表示，綠營權貴高官帶頭霸凌基層公務員，勞動部變「過勞部」，人都走了還不撤職？針對勞動部今日上午召開記者會，凌濤痛批，勞動部從部長何佩珊到政務次長，對公務員輕生調查報告簡直是甩鍋大會，除了稱謝宜容霸凌非「直接理由」，人都走了還可以胡謅原因，署長還扯「通靈」，簡直人神共憤。凌濤接續表示，若該名員工單獨從事單獨工作，超時工作、工作量過大、壓力太大，產生挫折感與孤立無援所致，當事人有反應過，主管未處理也是失職。凌濤痛批，主管勞動環境的勞動部竟然成為帶頭霸凌的單位，惡化台灣整體勞動環境，如何還能要求一般企業遵守？「勞工真的是民進黨最軟、最好欺負的一塊嗎？」外界指控該分署長涉嫌圖利不法、牽涉顧問及未發包的案子不查嗎？調查小組都自己人，官官相護，誰來顧基層公務員？凌濤指出，綠營權貴從林右昌愛將海科館長霸凌，再到坐升官直升機背景雄厚的謝宜容，「還要害死多少公務員？賴清德總統民調正在下滑，難道不出來管管這些高官的嘴臉嗎？」