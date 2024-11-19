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▲女星小甜甜（張可昀）近來爭議不斷，先前被爆料和詐騙車手葉某交往，和前閨密愷樂之間的關係也撲朔迷離。（圖／小甜甜臉書）

▲小甜甜將蛇塞進嘴裡時忍不住整張臉都皺在一起，看起來十分猙獰。（圖／翻攝自小甜甜IG）

女星小甜甜（張可昀）近來爭議不斷，先前被爆料和詐騙車手葉某交往，和前閨密愷樂之間的關係也撲朔迷離，她今年（2024）淡出台灣演藝圈，轉往中國直播帶貨，也不時在臉書分享自己的近況，坦言目前人正在重慶，還在直播時被懲罰，第一次吃了「炸紅花蛇」，她當場嚇得面目猙獰，卻也評價那條蛇的口感酥脆，「挺好的。」小甜甜近來加入直播團隊，跟著新加坡直播天王王雷一起直播帶貨，她在臉書透露，「每次工作總覺得時間過的好快，也因為這樣都希望下一次的集合能快點到來！」同時坦言自己出道18年什麼樣的懲罰都碰過，也吃過很多可怕的東西，「但吃炸好完整的整條蛇倒是頭一次！牠叫紅花蛇，眼睛、舌頭、身體都還在，我玩終極密碼輸了得吃～我實在太幸運了…..1到100然後6個人玩我居然中獎了啦！」小甜甜也感動表示，自己要受罰時，師父王雷跳出來陪她一起吃，連團隊成員也共患難，「這真的就是團隊精神，偷偷跟你們說別想牠是蛇，口感超酥脆挺好的。」她強調直播團隊充滿了愛，「最重要的是我們凝聚在一塊的心，誰也無法動搖，重慶目前10度下雨超冷～準備回家囉！」並曝光多張和團隊成員的照片，可以看得出來一行人感情非常好。不僅如此，小甜甜也在曝光在當地吃的昆蟲，不但有蜜蜂、小蟲還有蛇，更曬出自己在直播上吃蛇的畫面，只見她拿起一條調味過的紅花蛇，照片中可以清楚看到蛇身、尾巴，她面露懼色，將蛇塞進嘴裡時更是忍不住整張臉都皺在一起，看起來十分猙獰，就連旁邊的團隊成員都看不下去。貼文曝光後，不少粉絲都為小甜甜加油打氣。