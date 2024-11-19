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▲全聯「全電商」黑五購物節限定，Tefal亞維儂鍋具殺2.6折、怡柔3層抽取衛生紙6串只要894元，平均每包只要12.5元。。（圖/NOWnews資料照）

▲美式賣場好市多（Costco）黑五檔期也即將登場，活動將自11月25日起至12月1日展開。（圖／記者徐銘穗攝）

黑色購物節預備了！好市多黑五購節即將於11月25日開跑，全聯除了宣布「隔日達」將於11月22日起更名為「全電商」外，也提早開跑黑五購物節優惠，除了消費滿額折255元、855元外，還有Tefal亞維儂鍋具殺2.6折、怡柔3層抽取衛生紙6串只要894元，平均每包只要12.5元。全聯「隔日達」宣布，將於11月22日起正式更名為「全電商」，並且11月22日起至12月5日開跑黑色購物節優惠，單筆消費滿2555元折255元，滿8555元折855元；11月28日起至12月2日起再送加碼券，單筆消費滿5555元折555元。◾Apple AirPods Pro2 USB-C 特價7490元，買再贈1萬400福利點，等於現省超過千元◾IH爐、電磁爐都適用的「Tefal亞維儂系列28cm不沾小炒鍋+平底鍋」原價4598元，優惠價1190元，等同下殺26折◾赫蓮娜 黑繃帶修護乳霜航空版(50ml)，原價1萬4799元，用券折後也只要7880元◾日立 7公升DC舒適節電除濕機，原價1萬990元，優惠價6890元，現省超過4000元◾怡柔 3層抽取衛生紙（100抽x12包x6袋），優惠價894元，一抽不到0.125元，平均單包12.5元◾一匙靈抗菌EX強力消臭洗衣精補充包（1.5kgx6包），優惠價474元，平均一包只要79元歡慶全電商改名打造全新開始，◾活動期間每周六、日、一，單筆消費滿1500元折100元、使用PX Pay或全支付付款，折後消費滿1500元加碼送1000福利點，單日單卡上限回饋1萬福利點，最高回饋12.5％。◾不限金額下單即享「訂單免費」抽獎機會，將贈送該筆訂單同等金額價值之福利點，每周抽出10名，單筆訂單回饋上限10萬福利點。◾新客首購享7折優惠，限指定單一商品優惠一次，最高折抵200元，完成首購加碼再送200元回購券（滿999元可折抵），最多現賺400元購物金。此外，每年黑色購物節的重頭戲，美式賣場好市多（Costco）黑五檔期也即將登場，活動將自11月25日起至12月1日展開，一連7天推出限定優惠。不過目前僅確定檔期時間，優惠商品、折扣仍保持神秘，按照往年黑色購物節活動流程，好市多都會提前一天曝光隔日優惠品項，讓消費者提早列入購物清單，隔天再到賣場搶購。