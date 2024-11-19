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▲中鋼公司董事長黃建智說明該公司12月份月盤價以平高盤開出之原因。(資料照／記者黃守作攝)

▲中鋼公司12月份月盤價以平高盤開出，以協助下游爭取接單，穩定國內鋼鐵市場信心。(資料照／記者黃守作攝)

中鋼公司今(19)日決定，今(113)12月份鋼鐵月盤價，以平高盤開出，以穩定國內鋼鐵市場信心，並協助鋼鐵下游業者爭取接單。中鋼公司董事長黃建智表示，美國總統大選順利落幕，市場消除觀望氣氛，中國大陸力推10兆人民幣化債政策，紓解中國大陸地方政府債務壓力，擴大明(114)年度財政政策空間，明年預期地緣政治不確定因素降低，全球經濟展望穩健，而我國經濟展現韌性，加上美歐進入降息循環，有望刺激消費與投資，進而提振我國出口動能。黃建智說，在鋼鐵需求方面，中國大陸經濟刺激政策效應逐步顯現，國統局公布10月份中國製造業PMI上升0.3來到50.1，睽違6個月重返擴張區間，而美國內需消費動能穩健，第3季消費者支出成長率由前季的2.8%增加至3.7%，至於我國受惠科技與新興行業蓬勃發展，帶動9月工業生產指數維持連續7個月正成長，相關製造業活動穩定增長，世界鋼鐵協會(worldsteel)預估2025年全球鋼鐵需求將成長1.2%，來到17億7,150萬噸，較今年增加2,060萬噸，鋼市復甦動能加溫。至於鋼鐵供給方面，世界鋼鐵協會(worldsteel)統計今年9月單月全球粗鋼產量年減4.7%，降至1.436億噸，中國大陸9月產量年減6.1%降至7,707萬噸，中鋼協統計11月上旬鋼材社會庫存降至819.9萬噸，環比與同比分別大降10.1%與17.0%，且進入秋冬季空汙環保限產時期，全球鋼鐵供給趨緊態勢不變。黃建智並說，在原物料與營運成本方面，因受中國利多政策支撐，鐵礦砂與煤礦分別維持每公噸100至110美元與200至210美元水準，煉鋼成本維持相對高檔，而鋼鐵行情方面，歐洲鋼廠提漲鋼價態度明確，明年第1季交期熱軋報價較今年12月交期價格高每公噸50美元以上，美國鋼廠於10月底提漲熱軋每短噸20~30美元(約每公噸22至33美元)，未來製造業回流美國後續漲格局可期，中國大陸流通行情上個月受政策激勵大幅拉漲後適度回檔修正，寶武、鞍本12月平板類產品以平盤開出，亞洲鋼價盤整後或有向上契機。黃建智指出，美國總統川普重返執政，或將推動新一輪美中貿易戰圍堵中國產品出口，目前我國已對中國大陸鍍鋅與鋼板課徵反傾銷稅，熱軋反傾銷案亦按進度推展中，他呼籲下游用鋼產業避免使用中國低價傾銷鋼品原料所製成品、半成品，以降低遭美中貿易戰所波及之風險，亦有利於政府向美國爭取鋼鐵關稅豁免的契機。黃建智並指出，全球鋼市強弱互現，近期匯率與原物料價格波動劇烈，總體信心緩步回升，中鋼公司考量製造業景氣與終端消費復甦尚需時間，加上年末時節，客戶多傾向降低庫存因應，為穩定國內鋼市信心，協助下游爭取接單，乃續採「順勢、穩健」訂價原則，針對12月份之月盤產品採以平高盤開出，並同步搭配彈性配套，以擴大中鋼與客戶接單量能。