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針對網路媒體18日所發布高雄市民情調查結果，目前可能參選高雄市長的民進黨籍人選中，立法委員林岱樺以16.7％成為支持率第一人選。林岱樺除表示感謝高雄市民的支持外，也將傾聽每一位市民的聲音，凝聚高雄共識，並以最佳狀態迎接接下來的挑戰，並強調真誠沒有敵人，團結大家的力量才是勝選唯一的出路。民調數據指出，民進黨所有在地人市長候選人的支持率均高於國民黨籍立委柯志恩，其中林岱樺以 44.3％ 支持率對比柯志恩的 33.1％，領先 11.2％。林岱樺表示，支持度來自市民的信任與期待，她將繼續深入基層，傾聽每一位市民的聲音，凝聚高雄共識，並以最佳狀態迎接接下來的挑戰，她表示民調數字不僅是肯定，更是一份責任，她將竭盡全力，回應市民朋友的期待。另外，民調中指出，近 50％ 的市民認為由舊縣區出身的立委擔任大高雄市長，能更有效促進區域平衡發展。林岱樺表示，高雄經歷謝長廷、陳菊及陳其邁市長的共同努力，已發展成一個充滿光榮感與自信的城市。林岱樺表示，她來自縣區、熟悉市區，深刻理解縣市合併後的發展落差，高雄是一座擁有山海河之美的城市，每個區域的需求都不同，她會以歷屆市長的政績為基礎，繼續推動高雄市的均衡發展與進步，讓高雄持續進步。