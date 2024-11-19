中華隊於本屆世界12強棒球錦標賽預賽表現優異，以四勝一負、分組第二的佳績晉級四強，今（19）日前進日本東京，備戰21日將展開的超級循環賽。已為中華隊發放四千萬獎金的中華民國棒球協會理事長辜仲諒，特意獻上祝福，勉勵中華健兒團結一致、全力以赴，與日本、美國及委內瑞拉等另三支棒球強權隊伍一較高下，為國家爭取最高榮譽，力拚世界冠軍，若奪冠將再度自掏腰包、加碼新臺幣三千萬獎金。
預賽1勝換1千萬 中華隊士氣高昂
上週台韓戰後，辜仲諒理事長特地向贏得勝利的中華隊祝賀，大讚眾人精采表現，表示「今天大家辛苦了，我發一千萬給你們，我為你們感到驕傲」、「我知道你們打球都很辛苦，都用生命在打球，受傷、忍痛，為國爭光，打給愛你們的球迷看」、「不只你們要打場好球，我要讓你們覺得值得。只要贏一場，我就給一千萬」。
辜仲諒理事長與現場所有球員擊掌慶賀，允諾大家只要預賽贏一場即自掏腰包發放一千萬獎金，若勇奪冠軍則加碼三千萬，以激勵中華隊士氣，在場球員聽聞之後掌聲如雷，紛紛大聲叫好。最終，中華隊不負眾望，以四勝一負晉級，拿下前往東京複賽門票。此次賽事獎金將交由總教練分配比例，發給球員、教練、運科與行政。
辜仲諒理事長致力提升台灣棒球實力，曾私下表示，與其花費1.4億標下一顆球，不如將這筆錢用於教練、球員和後勤團隊，更多次於公開場合指出，球隊若需要什麼設備，儘管開口，他定會想方設法處理。此次中華隊已於世界12強棒球錦標賽取得隊史最佳成績，辜仲諒理事長也將實踐承諾，至少發出四千萬獎金勉勵全隊。
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上週台韓戰後，辜仲諒理事長特地向贏得勝利的中華隊祝賀，大讚眾人精采表現，表示「今天大家辛苦了，我發一千萬給你們，我為你們感到驕傲」、「我知道你們打球都很辛苦，都用生命在打球，受傷、忍痛，為國爭光，打給愛你們的球迷看」、「不只你們要打場好球，我要讓你們覺得值得。只要贏一場，我就給一千萬」。
辜仲諒理事長與現場所有球員擊掌慶賀，允諾大家只要預賽贏一場即自掏腰包發放一千萬獎金，若勇奪冠軍則加碼三千萬，以激勵中華隊士氣，在場球員聽聞之後掌聲如雷，紛紛大聲叫好。最終，中華隊不負眾望，以四勝一負晉級，拿下前往東京複賽門票。此次賽事獎金將交由總教練分配比例，發給球員、教練、運科與行政。
辜仲諒理事長致力提升台灣棒球實力，曾私下表示，與其花費1.4億標下一顆球，不如將這筆錢用於教練、球員和後勤團隊，更多次於公開場合指出，球隊若需要什麼設備，儘管開口，他定會想方設法處理。此次中華隊已於世界12強棒球錦標賽取得隊史最佳成績，辜仲諒理事長也將實踐承諾，至少發出四千萬獎金勉勵全隊。
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