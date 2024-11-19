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▲中華民國棒球協會理事長辜仲諒，向中華隊允諾，只要世界12強賽預賽贏一場，即自掏腰包發放一千萬獎金，若勇奪冠軍則加碼三千萬，以激勵中華隊士氣。（圖／中華棒協提供）

中華隊於本屆世界12強棒球錦標賽預賽表現優異，以四勝一負、分組第二的佳績晉級四強，今（19）日前進日本東京，備戰21日將展開的超級循環賽。上週台韓戰後，辜仲諒理事長特地向贏得勝利的中華隊祝賀，大讚眾人精采表現，表示「今天大家辛苦了，我發一千萬給你們，我為你們感到驕傲」、「我知道你們打球都很辛苦，都用生命在打球，受傷、忍痛，為國爭光，打給愛你們的球迷看」、「」。最終，中華隊不負眾望，以四勝一負晉級，拿下前往東京複賽門票。此次賽事獎金將交由總教練分配比例，發給球員、教練、運科與行政。辜仲諒理事長致力提升台灣棒球實力，曾私下表示，與其花費1.4億標下一顆球，不如將這筆錢用於教練、球員和後勤團隊，更多次於公開場合指出，球隊若需要什麼設備，儘管開口，他定會想方設法處理。