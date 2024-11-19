我是廣告 請繼續往下閱讀

特斯拉創辦人馬斯克在此次美國總統大選，利用金錢大力挹注美國總統當選人川普，且在川普當選後，也立即宣布馬斯克將執掌政府效率部，各方關注馬斯克在川普政府中的角色。不過，外媒率先點出，馬斯克與川普的「兄弟情誼」，事實上存在6個可能摩擦的領域。法新社指出，馬斯克的工作習慣頗為暴躁，他將公司視為個人領地，權威很少受到挑戰；川普同樣是喜歡公開解僱和羞辱他人的大亨，過去曾為和別人共享鎂光燈而感到惱火；且許多川普政府前官員指稱，川普習慣讓顧問和內閣成員相互對立。川普於上一任期退出巴黎協定，批評氣候變遷是騙局，此次上台後將再次退出巴黎協定（Paris Accord），投入能源產業甚多的馬斯克川普退出巴黎協定的決議，不過，馬斯克近期態度曖昧，對於永續發展的議題表態，強調如果50到100年內的還能生存，那就沒什麼問題。馬斯克在能源轉型投入甚多，從特斯拉電動車中獲得了財富，同時也開發了電池技術和太陽能產業；另一方面，川普競選時喊出「鑽吧，寶貝，鑽吧」等口號來支持化石燃料，預期他將批准新的化石燃料基礎建設和開發許可，甚至向石油和天然氣公司開放受保護的聯邦土地。川普對中國的強硬立場，以及世界最大兩個經濟體之間爆發貿易戰的風險，可能是兩人關係的另一個大刺。中國是特斯拉的主要市場，該公司在中國擁有「超級工廠」，並試圖與快速成長的中國本土電動車競爭。馬斯克從未對中國執政的共產黨說過負面的話，這讓他與美國參議員盧比歐等被任命加入川普內閣的對中鷹派產生了分歧。馬斯克對於自己的公司不遺餘力進行成本削減，他被川普指派領導政府效率部（DOGE），該部門將削減政府支出。然而，廢除項目的計劃幾乎肯定會面臨嚴重的政治阻力，甚至來自共和黨。馬斯克與矽谷最大科技公司的複雜關係和競爭，可以追溯到幾十年前，預計他若在川普政府內任職，將面臨無數的利益衝突。如果川普支持 OpenAI，那麼擁有自己的人工智慧公司的馬斯克會靜靜地袖手旁觀嗎？如果亞馬遜創辦人貝佐斯得到了川普的支持，馬斯克會容忍 SpaceX 的競爭對手走近白宮內部嗎？