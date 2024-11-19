我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因遭到分署長謝宜容職場霸凌，在辦公室輕生，勞動部今（19）日上午召開記者會，說明公務員輕生事件的調查結果；對此，國民黨立委廖偉翔質疑，「員工不爆料，媒體不報導，勞動部就不調查嗎？」、「最離譜的就是，行政院長卓榮泰、賴總統到現在一句關心的話都沒有，難怪壞人當道，好人委屈。」廖偉翔今日表示，「看完勞動部調查報告，只有一個感想，就是調查報告滿紙荒唐」，有利人士隻手遮天，報告一開頭就寫勞動部是在11月8日，經由社群媒體和新聞媒體報導得知，「試問員工不爆料，媒體不報導，勞動部就不調查嗎？」廖偉翔指出，報告內文也證實，分署長不斷在進行事後清算，甚至還代家屬說不希望有新聞露出，「這不就是假家屬之名，行壓新聞之實嗎？官子兩個口」，這位霸凌同仁的長官，事發前有能力壓新聞，事發後有能力直達天庭、有靠山，「果真有隻手遮天的本事」。廖偉翔痛批，所以勞動部才拖過了頭七，拖到出殯後才訪談，事發16天後才出調查報告，「最離譜的就是，行政院長卓榮泰、賴總統到現在一句關心的話都沒有，難怪壞人當道，好人委屈。」