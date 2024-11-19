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▲高雄智慧水利監測密網獲頒ASOCIO傑出新興技術解決方案獎。（圖／高市府提供）

▲高雄大數據&5G AIoT智慧毒品防制系統榮獲臺灣暨亞太區之智慧城市特別獎-最佳市民福祉獎。（圖／高市府提供）

▲高雄新一代智慧運輸系統智慧應用科技，全市交通監控與問題及時排除。（圖／高市府提供）

高雄市在市長陳其邁的帶領下，重視智慧城市數位轉型，並積極推動新創生態系的發展，憑藉智慧城市創新科技解決方案的卓越表現，屢獲國際殊榮。其中被譽為「資通訊界奧斯卡」的全球資訊科技應用傑出貢獻獎，就由「高雄新創生態系統」勇奪「首獎」！其次，是「資通訊界的亞洲盃」亞太資通訊科技應用獎(ASOCIO DX Award,以下簡稱ASOCIO)，由「新一代智慧運輸系統」及「智慧水利監測密網」分別榮獲傑出公眾合作服務獎及傑出新興技術解決方案獎。國際數據資訊有限公司(IDC)主辦的「未來企業大獎」，由「大數據&5G AIoT智慧毒品防制系統」榮獲臺灣暨亞太區之智慧城市特別獎-最佳市民福祉獎，展現高雄數位科技解決方案的卓越成就。高雄市在市長陳其邁的帶領下與中央合作打造亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案，致力於建立自主的5G AIoT產業生態系。高雄以產業供應鏈為基礎，採取「以大帶小」的策略，將高雄特有的石化、金屬及港口產業與創新場域結合，並整合中央資源，提供各種辦公空間租金補助等招商誘因，吸引領頭企業進駐。透過企業與新創團隊的合作，帶動創新產業聚落，提升研發創新能量，逐步打造出高雄完整的新創生態系。今年首次以「高雄新創生態系統」提報即勇奪WISTA首獎佳績。高雄「新一代智慧運輸系統」運用大數據即時資料處理技術，以智慧儀表板監控大型活動的路況、捷運、停車、人潮等即時資料，成功縮短大型活動疏運時間達60%，實現了「活動人數加倍，疏運時間減半」的目標。在暴雨防災上，高雄更透過「智慧水利監測密網」，以高密度感測元件的佈建，透過雨水下水道、區域排水、路面淹水感測等智慧感測資料及氣象資訊，匯集三維即時水情現況，利用智慧水利監測平台將大數據資料結合智慧淹水模式分析，提升防汛設施操作及調度決策之效率與精準度，大幅降低積淹水風險。高雄成功將智慧科技解決方案應用於交通及防災兩大領域獲得國際肯定，一舉奪下ASOCIO傑出公眾合作服務獎和傑出新興技術解決方案獎。毒品防制上高雄積極發展AI 科技智慧毒防系統，透過大數據及5G AIoT技術建置科技輔導與風險預警，從前端預防、緝毒到後端輔導的點線面完整連結，提升毒品防制成效及市民福祉，實踐智慧安防。該創新系統於今(2024)年首次提報IDC國際參賽，即勇奪「智慧城市特別獎-最佳市民福祉獎」臺灣暨亞太區雙獎，展現高雄毒品防制的數位創新應用獲國際高度肯定。高雄市政府持續透過公私協力及提供實證場域，與科技廠商合作解決城市治理遭遇的共通性問題，如提升城市移動力、交通安全減災、水資源管理、提升城市韌性等，已執行多項數位科技應用計畫，自2022年開始陸續開花結果，獲獎連連。統計迄今高雄市已獲國內外超過30座各大獎項肯定，全方位不同領域的智慧升級，致力打造成以人為本的智慧永續城市。