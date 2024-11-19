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勞動部勞動力發展署北分署，1名39歲的吳姓同仁本月初，疑似因遭到分署長謝宜容職場霸凌，在辦公室輕生，勞發署內幕連環爆，分署長謝宜容的霸凌事蹟浮出檯面，今（19）日再度有勞發署前員工透露，有受害者至今仍覺得身心受創，現在看到相關新聞，仍會掉眼淚、沒辦法吃飯。平面媒體在報導中稱，霸凌案調查小組召集人、勞動部政務次長許傳盛和謝宜容以前就是舊識，且沒有基層的員工在小組裡，調查小組成員都是主管；一位已離職的勞發署前員工，今日接受《東森新聞》採訪表示，主管根本就沒怎麼在承辦業務，又怎麼會有相關的經驗，去理解承辦人工作辛苦的地方在哪裡？該離職員工接續指出，分署長其實常常會有情緒失控的情況，甚至其他受害者，到現在都還是覺得身心受創，現在看到相關新聞，仍會掉眼淚，無法吃飯。