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▲南市府辦理公有市場環境整潔維護評比競賽，由下營公有零售市場奪得特優獎。市長黃偉哲今(19)日頒獎表揚優異傑出獲獎者。（圖／南市府提供）

為提供民眾乾淨優質的購物環境，南市府辦理公有市場環境整潔維護評比競賽，歷經為期三個多月的評核考驗後，前十名霸主正式出爐 (特優獎一處、優等獎三名及優良獎六名)，並由下營公有零售市場奪得特優獎。市長黃偉哲今(19)日頒獎表揚優異傑出獲獎者時期邀請民眾趁年底台南購物節活動，來逛台南菜市場即可買菜抽大獎！市長黃偉哲盼望未來持續透過公私協力，提供給消費者更舒適的環境空間及體驗，並邀請大家趁今年舉辦臺南購物節活動時機，多來公有市場消費，增加大家中獎機會，吸引更多民眾選購消費的意願。經發局指出，台南市共有59處公有市場，為提升市場整體形象及強化市場對環境整潔的重視，本次評比指標主要針對市場出入口、地面、花天板、水溝、公廁、公共走道等基本項目及周邊環境進行稽查。而今年除對登革熱防治、鼠疫防治、攤位經營管理、市場氛圍營造及顧客經營等項目進行評分外，也將市場是否提供「失智友善服務」納入加分項目之一，藉此提升市場的顧客服務品質。另這次評分團隊除邀請具登革熱及衛生環境專家學者組成評審團外，也特別邀請一般民眾組成「秘密客稽核小組」不定期至市場評分，以消費者的角度找出容易被忽略的死角，來協助市場不斷改善環境衛生整潔、提升市場整體品質，盼望能夠翻轉以往帶給大眾的老舊刻板印象。市場處表示，此次特優獎由下營公有零售市場奪得，優等獎則由虎尾寮公有零售市場、新市公有零售市場及沙卡里巴公有零售市場等三處獲得，另在優良獎的部分由開元公有零售市場、東菜市公有零售市場、後營公有零售市場、安平公有零售市場、西門市場及西門淺草青春新天地、鹽水觀光美食城等六處獲得，並期許所有獲獎夥伴與臺南傳統市場持續與市府共同努力提升市場的環境品質，未來將持續推出不同的促銷活動，更多活動內資訊，歡迎民眾至「臺南市市場巡禮」臉書查詢。此外，由於目前至明年2月15日適逢台南購物節舉辦期間，今年特別結合公有零售市場推出市場專屬的行銷券，到市場買菜也有機會抽中百萬名車，只要加入臺南購物節LINE官方帳號，不需下載其他程式即可隨時登錄發票、收據及公有市場專屬行銷券。民眾消費不限金額都可上網登錄，累計滿50元就可獲取一組抽獎序號，單筆消費最高可獲得1000組序號，多消費就能獲得更高的中獎機會。經發局表示，今年購物節推出月月抽活動，獎項有百萬名車、機車、3C、電器、運動器材、飯店住宿券等，還有高爾夫球場優惠券，更有月月抽鑽石戒指或項鍊，還有許多高含金量的獎項及神秘大獎等著大家。更多活動詳情，請上臺南購物節活動網站查詢。