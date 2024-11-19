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勞動部勞動力發展署北分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭上司長期職場霸凌造成精神壓力，最終在辦公室輕生，此案傳出後掀起台灣各界熱議，隨著勞權意識抬頭，亞洲國家職場霸凌與員工過勞等情況備受關注，尤其在把公務員職位視為鐵飯碗的韓國年輕人，近年來入職後不到一年就離職的趨勢日益普遍。根據《韓聯社》、《韓國先驅報》報導，韓國2022年約有18.6萬名年輕人準備公務員考試，這佔了15至29歲求職人口的29.3%，但同年有多達3064名公務員在入職不到一年內離職，是2020年的兩倍。韓國統計廳資料更指出，去年選擇準備公務員考試的青年比例為23.2%，較前年減少6.1%，這是自2006年統計以來首次跌出首選職業行列；入職超過兩年後辭職的公務員人數，也從2019年的3225人增加到2022年的6136人，增幅同樣接近一倍。公務員薪資待遇低被認為是吸引力下降的主要原因之一，以韓國9級公務員為例，其月起薪為178萬韓元，不僅低於韓國的最低工資205萬韓元，且本薪之外的津貼需扣繳高達20%至30%的稅收，實際收入有限。除了薪資外，公務員的工作壓力與惡劣的職場環境也是導致年輕人離職的重要原因。這群青年公務員不僅需要處理繁重業務，有時還被迫無償加班，還得承受上司的指責、民眾的惡意投訴等，根據統計數據顯示，韓國每年平均有超過4.6萬起針對公務員的惡性投訴，包括口角衝突與肢體暴力，包含警察、公務員等高壓職位甚至還傳出輕生案件，反映出其精神健康備受威脅。面對青年報考意願下降及離職潮，韓國政府提出一系列改革措施，如將9級公務員起薪調至與最低工資持平、縮短升遷時間，以及提高特殊津貼。然而，專家指出，單純的加薪與升遷政策並不足以解決問題，成均館大學教授具正宇（音譯）建議，除了薪資與升遷改革，還需注重重建職場文化，減少不合理的工作量分配，並提供心理健康支持。