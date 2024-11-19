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日本防衛省今年8月26日上午11時29分，偵獲一架中國解放軍運-9情報收集機侵犯位於長崎縣男女群島近海的日本領空，時間長達2分鐘，時隔三個月，日本外務省和防衛省終於得到中國方面回覆，中國軍方聲稱這是技術疏失。根據日本時事通信社等媒體報導，八月底中國軍機侵犯日本領空一事，是日本防衛省第一次坦承遭受中國軍機侵犯。航空紀錄顯示，8月26日上午11時29分至31分，解放軍「運-9」情報收集機闖入九州西南側、臨近東海的男女群島空域，日本航空自衛隊新田原基地的F-15戰機和位於福岡縣的築城基地F-2戰機緊急升空發出警告應對。時隔將近三個月，日媒今日報導，中國政府向日本表達，闖入日本領空的中國軍機是受到氣流影響誤入，出現不可抗力因素，歸因為技術性問題，聲稱未來不會再犯。