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▲蔡阿嘎指出蘿拉詐財至今過去半年，一毛錢都沒還出來。（圖／蔡阿嘎 YouTube）

▲蔡阿嘎指出有有心人士買網軍對他進行抹黑、造謠。（圖／蔡阿嘎 YouTube）

百萬網紅蔡阿嘎，先前大動作開除資深員工蘿拉，曝光對方利用AB合約詐財，不法金額高達8位數，引起外界譁然，而今（19）日蔡阿嘎上傳新影片公開後續，強烈譴責蘿拉，指出她至今都未歸還不法利潤，「提不出一個像樣的還款計畫，至今連一毛都不法所得都沒有主動規還。」更痛批近期網路上出現的不實指控與抹黑輿論。蔡阿嘎在影片中重提蘿拉一事，指出她以AB合約捲款潛逃後一再拖延還款：「事發至今已經過半年的時間，您在還款的部分一再拖延，提不出一個像樣的還款計畫，至今連一毛都不法所得都沒有主動規還。」更痛批蘿拉搞消失，讓人傻眼：「就像人間消失一樣的行為，令人無法苟同。」另外，蔡阿嘎也表示有收到民眾私訊，「疑似有不明人士開始花錢，買小帳買網軍還有記者，要對我們做出不實指控、造謠，還有抹黑，要來報復我們。」指出這些網軍刻意在網路上散播對他的不實言論，試圖操作他的負面形象，讓他怒轟：「沒想到有人會用盡資源，做出如此無理的行為。」最後蔡阿嘎強調，面對任何惡意攻擊，他都將採取法律途徑處理：「呼籲相關人士切勿在暗處搞小動作，請積極面對您應該要面對的法律責任，如果還有再傷害我身邊家人朋友的任何行為，我也會讓你們付出慘痛的代價，希望所有的不明人士可以停止所有的造謠中傷。」