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陸軍與憲兵將從明（2025）年度起，分5個年度總計編列81億元總預算，分別採購採購8萬6114把T112步槍、雷射模組及其他附屬套件。不過，媒體報導，T112步槍裝彈器採購案疑涉專利侵權，以色列廠商已向軍備局寄存證信函。對此，國防部今（19）日表示，為避免造成後續侵權疑慮及履約爭議，已依法辦理廢標。根據網媒《上報》報導，日前軍備局205廠採購步槍子彈裝彈器與助退器總成案，Maglula公司發現T112步槍裝彈器規格疑似抄襲該公司的專利產品，該公司已委國內律師向軍備局寄出存證信函。針對媒體報導「T112步槍裝彈器採購案疑涉專利侵權」，國防部今日表示，自動裝彈器係屬T112步槍附屬零件，依權責由軍備局第205廠辦理採購招標作業，招標文件規格依以色列Maglula公司產品或同等品為標的，惟部分參標廠商所提供樣品，遭原廠來函告知未獲該公司授權，為避免造成後續侵權疑慮及履約爭議，已依法辦理廢標。國防部強調，本部各項採購案均依「政府採購法」辦理，按戰訓任務需求嚴格訂定規格並審查，以確保裝備品質無虞，籲請國人支持。