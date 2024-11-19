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▲今（19）日稍早，中華隊全員來到桃園機場，準備出發日本東京，參加世界12強賽的複賽。（圖／記者朱永強攝）

▲隨後更有神人網友找出這名地勤的IG帳號，而她也在IG限時動態中開心分享送中華隊出國門的喜悅。（圖／IG@y_t_1999）

▲台灣英雄們即將在東京大巨蛋裡]奮戰為國爭光。（圖／Threads@tsaimimi0416）

世界棒球12強「超級循環賽」即將開始了！中華隊以4勝1敗佳績名列預賽B組第二名晉級，在今（19）日上午在桃園機場飛往日本東京，繼續為國爭光。華航也派出地勤人員獻花給這些台灣英雄祝福，由隊長陳傑憲代表領下，結果這名地勤的超仙顏值卻意外成為球迷關注焦點，直接成為熱搜關鍵字，而她的IG也被神人找出。稍早在各大社群平台上，不斷有球迷發文討論「12強送機記者會」，更有網友幽默表示，「這群球員太早起沒精神，看到超正空服員來獻花才活過來，我真的會笑死」，而直播畫面中是由一位超漂亮的華航地勤人員，捧著鮮花交給「台灣隊長」陳傑憲，隨後進行大合影。事後中職會長蔡其昌也在Threads上發文笑稱，「剛剛記者會最大的心得就是：為什麼傑憲可以」。許多網友也紛紛大讚，「這位華航地勤的笑容好甜」、「這畫面太好看了，傑憲帥、地勤美，早上精神直接來了」。隨後更有神人網友找出這名地勤的IG帳號，而她也在IG限時動態中開心分享送中華隊出國門的喜悅，這次爆紅的仙女地勤，在IG上擁有多達1.4萬名的粉絲，更因為今天記者會還在持續增加中。