我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅志祥告誡《SCOOL》中的學員要珍惜羽毛，還拿自身曾經犯錯的例子，想不到馬上有其中一位林子宸被爆料是劈腿慣犯。（圖／天空娛樂提供）

▲林子宸(中）在《SCOOL》人氣頗高也表現不俗，和帝翁（左）、萊恩（右）等人重新演繹英文金曲〈 Die For You〉，本來廣被看好可以獲選成團出道。（圖／天空娛樂提供）

在選秀節目《SCOOL》中人氣票選一直名列前茅、也廣被看好可在總決賽中成團出道的新秀林子宸，曾在韓國知名經紀公司當過練習生、又有被稱為「小林柏宏」的高顏值，不料前女友卻在Threads上爆料兩人交往2年多，共計被劈腿2次，還秀出多張合照來證明自己所言不虛。她公布的對話紀錄中，男方還表示自己無法抗拒新鮮感，稱不是故意要騙感情，只是很想要大家的喜歡、好像很缺愛。諷刺的是，該節目導師羅志祥才在近日播出的集數中告誡學員們：「當偶像一定要愛惜羽毛，不要像我一樣犯錯。」林子宸馬上就出了大事。林子宸之前在《SCOOL》表現都很突出，2周前還拿下人氣排行冠軍，而目前人氣投票中穩居前3名，他的穩健台風和不俗的外型，贏得很多觀眾的喜愛，也是學員中較為脫穎而出者，想不到感情風波變成負面新聞，恐將嚴重衝擊後續的發展。前女友透露第一次抓到他偷吃，雖然在他解釋後復合，卻看到性愛影片，今年9月痛下決心分手，才知道他和別人7月就在一起，已經是開始參與《SCOOL》之後。林子宸對舊愛的簡訊回應也被公開，只見他寫了數十個「不要原諒我」，還表示自己抵擋不了新鮮感，甚至還稱自己遲早會有報應。如此殺傷力強大的爆料，網友們也討論不已，有人後悔投票支持他，他所屬的「天空娛樂」回應稱正在了解狀況， 至於總決賽還參不參加？則表示目前賽制沒有異動，其餘仍在討論中。《SCOOL》集結羅志祥、婁峻碩、利特、李洪基、銀赫等台韓藝人組合擔任導師、節目也曾經到韓國錄製，下周就要在高雄巨蛋舉辦總決賽。羅志祥語重心長的拿自身當例子告誡學員，說道：「學員們都可以從《SCOOL》的許多老師身上學到很多。」笑言：「我今天站在你們面前是什麼呢？就是不要像我一樣，犯錯！當你們的尖叫聲越大，有一天你不小心犯了錯，你們的噓聲就會加倍變得更大，所以這是我要告訴你們的，而我站在這裡，也是要告訴你們要自我警惕，當偶像，你們要靠你們的支持者跟粉絲，所以你們一定要很對得起這個舞台，一定要很對得起你們每一次的表演。」可惜林子宸偏偏對不起前女友，而且是讓她不惜對外公開黑料、不想再顧昔日舊情的程度。想在演藝圈發展，「潔身自好」真的相當重要。